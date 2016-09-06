新华社发表社评：以”杭州共识“引领世界经济

哈通社阿斯塔纳9月6日电 在中国杭州举行的二十国集团首脑峰会于5日落下帷幕。

中国官方媒体新华社当天发表社评称，此次会议“不负各方期待，取得丰硕成果，画上圆满句号”。



这篇题为《让"杭州共识"引领世界经济新航程》的社评认为，当前世界经济复苏乏力，各类风险和不确定性仍然比较突出，二十国集团面临进一步从危机应对机制向长效治理机制转型，从侧重短期政策向短中长期政策并重转型的问题。



社评称，在"构建创新、活力、联动、包容的世界经济"这一峰会主题指引下，各方共同讨论重点议题和气候变化、难民、反恐融资等影响世界经济的其他突出问题，通过了《二十国集团领导人杭州峰会公报》，就推动世界经济增长达成了杭州共识，描绘了未来发展的美好愿景。在世界经济的关键当口，人类追求发展、向往合作的决心与意志又一次点亮了前行之路。



文章指出，各方决心为世界经济指明方向，规划路径；决心创新增长方式，为世界经济注入新动力；决心完善全球经济金融治理，提高世界经济抗风险能力；决心重振国际贸易和投资这两大引擎，构建开放型世界经济；决心推动包容和联动式发展，让二十国集团合作成果惠及全球。



“这五个‘决心’，深刻诠释了杭州共识的思想精髓，集中体现了峰会成果，为推动世界经济走上强劲、可持续、平衡、包容增长之路指明方向，为把二十国集团维护好、建设好、发展好规划路径。”文章称。



该同时指出中国在此次峰会中所起到的重要作用，表示：”杭州峰会必将成为引领国际经济合作新方向、开创全球经济治理新格局的重要里程碑，在人类史册上写下浓墨重彩的新篇章......这一新篇章，凝结着中国智慧，彰显着中国贡献“。



文章还表示，作为在最大的发展中国家举办的二十国集团领导人峰会，杭州峰会体现了鲜明的发展视角，第一次把发展问题置于全球宏观政策框架的突出位置，第一次就落实联合国２０３０年可持续发展议程制定行动计划，具有开创性意义。



文中称，”正是因为秉持合作共赢、兼济天下的中国理念，杭州峰会才能以实际行动传递‘二十国集团不仅属于二十国，也属于全世界’的强烈信号，为各国人民带来实实在在的好处“。 （编辑：木合塔尔·木拉提）