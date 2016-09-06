绿色和平组织：阿斯塔纳为推广绿色能源的努力正在影响世界

哈通社阿斯塔纳9月6日电 绿色和平柏林政治事务代表处负责人托比亚斯•明兴迈耶尔（Tobias Münchmeyer）日前在接受哈通社记者采访时表示，哈萨克斯坦在发展绿色能源方面的强大动力，正在对全球产生积极的影响。

"绿色和平组织支持纳扎尔巴耶夫总统在G20峰会上，就在阿斯塔纳世博会上组织G20国家参与的特别行动的建议。2017世博会的主题是‘未来能源'，即人与自然的和谐共处。我们可以清楚地看到，阿斯塔纳为绿色能源的推广所做出的强有力的推动，正在对全球社会产生积极地影响。"他说。



托比亚斯表示，绿色和平组织十分期待2017年阿斯塔纳世博会的到来。



受邀出席在中国杭州召开的2016年二十国集团杭州峰会的纳扎尔巴耶夫总统，4日在会上邀请出席此次峰会的诸国积极参与将于2017年在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行的2017阿斯塔纳专项世博会，并提议在世博会框架下，联合G20国家共同组织相关的特别活动。



"为了促进联合国的稳定发展，哈萨克斯坦将持续为巴黎协定和‘绿色能源'原则的贯彻落实提供持续的协助。而将于2017年在阿斯塔纳举行的主题为‘未来能源'的专项世博会，将为这一领域的发展提供巨大的助力。此外，我们还将建立阿斯塔纳金融中心。我诚挚的邀请所有国家，积极参与到阿斯塔纳世博会当中来。而且，我们完全可以在世博会框架下，借助G20的支持开展相应的特别活动。"纳扎尔巴耶夫总统如是说。（编译：木合塔尔·木拉提）