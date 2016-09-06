哈通社阿斯塔纳9月6日电 Kazcontent公司董事会主席阿斯卡尔•阿赫梅托夫6日表示，哈萨克国际通讯社今后将成为我国最重要的信息发布渠道。

"现如今，哈萨克斯坦拥有两个国家级通讯社，分别是哈萨克国际通讯社和Bnews.kz。当然，两个国家级通讯社之间发生竞争并不合适。部里已经就此提出了要求，今后我们将按照计划使两者之间不再发生同质化的竞争。"阿赫梅托夫称。



按照阿赫梅托夫的介绍，哈萨克国际通讯社将最为国内重要的信息发布渠道，继续保持通讯社地位。



而Bnews.kz则将转型为以时事评论为主的新闻机构，其业务重心将转向对深度调查、分析及多媒体信息的发布和制作方面。



"根据新的计划，Bnews将对其网站进行重新设计改版。新版页面预计将于10月或11月上线。"他说。



阿赫梅托夫表示，为保障信息内容的充实，Kazcontent公司采取了多项有力举措。



"自2009年以来，公司成功运作了8个主要的媒体，分别是bnews.kz、bag.kz、el.kz、 kaztube、adibiportal、 E-HISTORY.KZ、 pm.kz、 strategy¬2050.kz。"他说。



2009年，为促进国内网络媒体的发展，Kazcontent公司应运而生。在"信息化哈萨克斯坦2020"战略框架下，Kazcontent公司实施了"传统媒体向互联网转型"计划。



截至目前，国内2213家媒体超过半数均参与到了这一计划当中，即超过1200家纸媒、杂志以拥有了网络版本。（编译：木合塔尔·木拉提）