中国力推“走出去”战略

中国的"走出去"战略正扩大到未知领域，中国正成为研发领域外国投资的主要来源。

过去几年，中国公司一直以创纪录的速度在世界各地设立实验室和研究中心。根据英国《金融时报》绿地投资追踪机构fDi Markets的数据，单单2016年，中国公司就宣布了9个新的海外研发中心，资本支出总额估计达到2.24亿美元。



距离今年结束还有4个月时间，这些数据已经创下了中国的年度新高。今年迄今，只有美国和德国的公司比中国公司更积极。



此际，中国正逐渐放开对外投资监管规定，甚至鼓励本国公司在日益放缓的国内经济之外，到海外寻找机会增强竞争力和全球影响力。于是，中国资本正涌入全球市场。



根据fDi Markets的数据，今年头6个月，中国首次成为全球绿地外国直接投资(FDI)的最大来源，中国公司承诺投资532亿美元，略高于美国公司承诺的524亿美元，美国过去一直是全球最大FDI来源。



在中国崛起成为全球投资大国的同时，中国对外研发投资日益增长。



今年5月，中国最积极的对外投资企业、电信集团华为(Huawei)宣布启动迪拜的研发中心，以满足其中东和北非业务的需要，一个月后，华为在法国启动其在该国的第四个研发中心，以服务于其欧洲业务。



然而，推动中国对外研发投资最新一轮攻势的是制药和生物科技公司，在自2015年1月宣布的16个新的海外研发中心中，这些公司占到了7个。



在过去几年获得巨额投资后，中国现在已转变角色，其作为FDI主要来源的地位正变得与其之前作为FDI主要接受国的地位一样重要，包括在研发等高附加值领域。



其他大型新兴经济体却并非如此。在其他金砖国家(Brics)中，只有印度公司显示出了个别的对外研发投资迹象，该国电信集团NIIT今年5月在中国启动了一个数据人才中心。巴西、俄罗斯和南非公司则远远落在后面。 （来源：FT中文网）