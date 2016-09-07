吉尔吉斯国安委：攻击中国驻吉大使馆的幕后黑手是“东突”和“努斯拉阵线”

哈通社阿斯塔纳9月7日电 据俄罗斯卫星网援引吉尔吉斯斯坦国家安全委员会新闻处消息称，今年8月30日在该国首都发生的针对中国驻吉尔吉斯大使馆的自杀式恐怖袭击事件，系"东突"分子按照活跃在叙利亚的、与"努斯拉阵线"组织有染的维吾尔恐怖组织的命令实施。

消息称，在此次袭击中身亡的恐怖分子为叙利亚的"东突"国际恐怖组织成员，维吾尔族，拥有塔吉克斯坦护照，名叫佐伊尔·哈利洛夫，1983年生人。



此外，吉尔吉斯官方已宣布通缉一名吉尔吉斯斯坦人——奥什·伊佐基洛·萨提巴耶夫，此人在叙利亚接受了破坏性恐怖袭击培训，并于6月16日持塔吉克斯坦护照进入吉尔吉斯斯坦。

在通报中称，"调查资料显示，恐袭的始作俑者是活跃在叙利亚的、属于‘努斯拉阵线'的维吾尔恐怖组织。该组织的特使对执行者下达了对中国驻吉尔吉斯斯坦大使馆的恐袭命令，并对该行动提供了资助"。



另据吉尔吉斯哈巴尔通讯社援引该国安全委员会报道称，吉尔吉斯官方正在追捕此次自杀式爆炸袭击事件的同谋，目前已确信这伙人身处土耳其伊斯坦布尔，并在那里协调资助恐怖袭击。（编辑：木合塔尔·木拉提）