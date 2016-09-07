中国外交部发言人：中方将继续支持吉方彻查使馆恐袭事件

哈通社阿斯塔纳9月7日电 中国外交部新闻发言人华春莹7日在例行记者会上表示，中方将继续协助吉尔吉斯斯坦彻查使馆恐袭事件。

有记者表示，关于中国驻吉尔吉斯斯坦大使馆遭恐怖袭击事件，有报道说是"东伊运"成员发动的。你能否提供进一步消息？



华春莹说：“吉尔吉斯斯坦有关部门公布了有关调查结果。针对这起严重恐怖事件，中方已经予以了强烈谴责。事件发生后，中方执法部门密切关注着吉方的调查进展，并且应吉方请求给予了必要协助，中方将继续全力支持吉方彻查全案，缉拿凶手。中方坚决反对一切形式的恐怖主义，坚决反对任何针对中国外交机构和中国公民的暴力行径。我们愿继续加强反恐国际合作，坚决维护中国公民和机构的安全和利益。”



华春莹强调：“以‘东伊运’为代表的‘东突’恐怖势力多次策划和实施针对中国的境内外恐怖事件，犯下了血腥罪行。我们坚决打击以‘东伊运’为代表的‘东突’恐怖势力，坚定维护人民生命财产安全，我们将继续同包括吉方在内的国际社会加强合作，共同打击恐怖主义，维护中国及地区和世界的和平安宁。



据悉，吉执法机关6日确定了在中国驻吉使馆大门外实施自杀式恐怖袭击者的身份。

据吉尔吉斯斯坦国家安全委员会的情报，这起袭击的组织者是叙利亚境内活跃的恐怖组织成员，实施者则是吉公民。（编辑：小穆）