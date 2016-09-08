特朗普：普京比奥巴马表现得更象领袖

哈通社阿斯塔纳9月8日电 据美联社消息，美国共和党总统候选人特朗普星期三称赞俄罗斯总统普京，说他比美国总统奥巴马表现得更象一名领袖。

在美国全国广播公司新闻的一个论坛上，特朗普和民主党总统候选人希拉里•克林顿分开接受了采访。特朗普认为，他若当选总统，会"与普京有一个非常好的关系。"他说，俄罗斯和美国在打击伊斯兰国组织方面有着共同的利益。



他说："俄罗斯和我们一样迫切希望击败伊斯兰国。如果我们和俄罗斯关系不错，并且可以一起合作痛击伊斯兰国，这难道不是很好吗？"



他进一步批评了在奥巴马政府的领导下美国在伊拉克采取的军事行动。他说，军事将领们"没有取得成功"。特朗普重申了他提出的美国应该从伊拉克获取石油的主张。



他说："我们要是获取了石油，就不会有伊斯兰国了，因为伊斯兰国的形成就是来自石油的财富和权力。"



作为一个主要政党的总统候选人，特朗普听取了机密情报简报，这是为了确保在奥巴马明年1月卸任时，下一任总统能够了解各项议题。当被问到是否对所听到的任何情况感到震惊时，特朗普说，奥巴马、克林顿以及现任国务卿克里所做的与情报专家的建议背道而驰。



他说："我对肢体语言很在行。我可以察觉他们对我们的领导人没有听取他们的建议感到不悦。"



特朗普自诩他的"判断能力非常强"，并且说他"完全反对伊拉克战争。"



克林顿在参议院时曾投票支持伊拉克战争。她说，这个决定是一个错误，但是从错误中学习非常重要。她还对特朗普在竞选期间一再声言反对2003年入侵伊拉克的决定进行了反击。



"他在伊拉克战争开始之前以及进行的过程中都表示支持，在伊拉克战争之后，他也公开表示支持。我为自己的决定承担责任。他却拒绝为他的表态承担责任。这是一个判断力的问题。"