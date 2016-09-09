特朗普与希拉里在国家安全问题上相互抨击

哈通社阿斯塔纳9月9日电 据美联社报道，美国共和党总统候选人特朗普和民主党候选人希拉里•克林顿发表了迄今为止最严厉的相互抨击，一天前有关国家安全的一场电视论坛让这两位候选人都处在强烈的聚光灯下。

特朗普星期四在俄亥俄州克里弗兰一所学校露面，他说希拉里•克林顿前一晚的表现更证明了她不适合担任三军统帅。特朗普说，希拉里•克林顿对其担任国务卿期间所秉持的中东政策的失败，仍然拒绝承担责任。



他说希拉里•克林顿在侵犯他国和推翻政权方面有好战的愉悦感，导致利比亚、伊拉克、叙利亚等国国破人亡。



特朗普说，希拉里办了一个罪恶企业，偏袒那些给她的慈善基金捐款的人，并指责说，希拉里用锤子砸坏电话的方法向调查人员隐瞒证据。



特朗普暗示，支持希拉里•克林顿当选总统的人都将证明是上当受骗。



而希拉里•克林顿在北卡罗来纳州的夏洛特市的一个集会上说，特朗普说俄罗斯总统普京比奥巴马总统是更称职的领导人这种话让她感到震惊。



她说："这种话不仅不爱国，不仅有辱白宫和美国总统，而且简直令人恐惧，极其危险。"



希拉里•克林顿还嘲笑特朗普的所谓打败伊斯兰国的秘密计划，她说，之所以是秘密，就是因为他根本就没有主意。她还谴责特朗普星期三晚间当众评论专为总统候选人所做的一次秘密国家安全简报会的做法。