纳扎尔巴耶夫撒马尔罕悼念乌已故总统卡里莫夫

哈通社阿斯塔纳9月12日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统12日抵达乌兹别克斯坦第二大城市撒马尔罕，吊唁乌已故总统卡里莫夫。

消息称，纳扎尔巴耶夫与乌代总统米尔济约耶夫等一起在卡里莫夫墓前进行悼念，并在墓前献上了一束鲜花。随后，纳扎尔巴耶夫来到撒马尔罕"论坛宫"向卡里莫夫遗孀和女儿表示慰问。

纳扎尔巴耶夫对一同参加吊唁活动的乌官员说 ："我坚信，乌兹别克斯坦下一代和下届政府官员将永远怀念和牢记首任总统伊斯兰•卡里莫夫。他留给乌人民的丰厚遗产和为国家发展做出的重大贡献将被载入史册。卡里莫夫不仅深受乌兹别克斯坦人民爱戴，也赢得世界各国人民的尊敬。乌兹别克斯坦经济的形成和人民生活水准的提高时刻将与他的名字联系在一起。我们失去了一位伟人。"



纳扎尔巴耶夫对卡里莫夫为加深和巩固兄弟的两国人民历史和战略关系做出的贡献给予了高度评价。



他说："哈乌关系源远流长，两国人民有着兄弟般的友好情感。1998年，我与伊斯兰•卡里莫夫在霍贾•艾哈迈德•亚萨维陵墓前签署了有关两国人民永远和平友好下去的条约，两国友好合作关系，从那以后，一直以条约为准绳，哈萨克斯坦人民将永远和乌兹别克斯坦人民风雨同舟、荣辱与共。"（编译：金桥）



