希拉里健康状况再成焦点

哈通社阿斯塔纳9月13日电 据纽约时报消息，唐纳德·J·特朗普(Donald J. Trump)及其支持者们提出有关希拉里·克林顿(Hillary Clinton)健康的问题已经几个月了。

周日，在这位民主党候选人因感觉不适，突然离开了9·11纪念仪式后，该话题被推到了竞选活动的中心。克林顿的助手在她离开时说她感到身体"过热"，后来，助手提供了一个医生证明说，她几天前被诊断患有肺炎，当时出现了脱水。



克林顿取消了周日晚去加州的行程，她的竞选活动将中断多长时间仍有待观察。



但是，现年68岁的克林顿和现年70岁的特朗普很可能都会面临让他们提供更为详细的医疗记录的呼声。就特朗普而言，他所披露的健康情况至今仅限于一份被广泛嘲笑的医生证明，上面只有称赞他"力气和精力"的几句话。特朗普也将出现在本周的一期《奥兹医生秀》(The Dr. Oz Show)上，讨论自己的健康问题。

克林顿曾在2012年12月遭受过一次脑震荡，当时她因为脱水昏倒，头碰到了厕所马桶上，上周五，根据她的医生证明，她得知自己患了肺炎。那天晚上，她出席了一个筹款活动，并按计划参加了周日在9·11袭击发生地举行的纪念仪式。但她提前离开了，她的助手说，她感到身体过热。在Twitter上出现了克林顿倚靠着一根柱子才能站直，并且在进入她的面包车之前几乎摔倒的视频后，她的助手公布了医生证明。

克林顿的许多支持者在私下表示，他们觉得无论她选择怎样做，都会受到批评。如果她选择不参加纪念仪式，她会冒下助长有关自己健康的阴谋论的风险，而特朗普在为这种阴谋论煽风点火。但是，参加纪念活动，她却冒下了让病情加重的风险。患肺炎后恢复健康可能有一定的挑战，特别是对65岁以上的人来说。尽管克林顿生了病，但她在过去几天里一直在继续竞选。

但那些支持者中的大多数也承认，由于她在周日上午因病离开后，没有马上透露自己患了肺炎，已经助长了让人觉得她的竞选班子隐瞒了什么的看法。

当选民在民意调查中被问及他们是否认为克林顿"诚实且值得信任"时，这种看法已经在让她得到的票数有所下降。自从2015年公开了她在担任国务卿期间使用私人电子邮件服务器的事情后，她的得票数就开始下降。

特朗普这次表现得异常克制，好几个小时都没有在Twitter上发有关克林顿疾病的帖子。随着这一周的开始，他能否持续这种水平的自律还有待观察。除了没有公布自己的详细健康情况之外，特朗普也一直拒绝公开他的纳税申报表，理由是他声称自己的纳税表正在接受审计，他还设法避免了一些其他层面的审查，让克林顿的竞选班子感到无奈。