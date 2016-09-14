数据：寨卡疫情正朝向亚洲扩散

根据最新疫情和研究报告，全球关注的寨卡病毒(Zika Virus)正朝向亚洲扩散。

上周日（9月11日），泰国官方证实曼谷市中心出现21例本土感染案例。目前列为亚洲最大感染群体的新加坡，9月7日也已确认275名患者感染，这当中有30名为中国籍。据世界卫生组织(WHO)的官方信息，印尼、菲律宾和越南在今年也已陆续通报寨卡病例。



来自伦敦卫生与热带医学院、多伦多大学、牛津大学组成的联合研究团队，9月2日在医学杂志《柳叶刀》(The Lancet)发表最新寨卡疫情亚洲和非洲风险报告，若疫情持续爆发，位于亚洲地区的印度、中国和印尼恐怕将有最多人口暴露在寨卡风险之下。



关于寨卡，我们知道什么？



人类第一次出现感染寨卡病毒的案例发生在1952年，接下来的60年内，非洲、亚洲都曾出现人类感染的记录。 2015年，寨卡在南美大规模爆发，更瞬间引起全球广泛关注。

寨卡病毒主要通过埃及伊蚊和白纹伊蚊等伊蚊叮咬传播，但根据WHO最新数据，已有11个国家出现经由性行为传播感染的病例。

多数人感染了寨卡病毒，症状会如同感染登革热，出现发热、起皮疹、肌肉关节酸痛或眼窝痛，病症持续2到7天能自愈。但对少部分成人来说，感染后会出现罕见的神经系统疾病，对孕妇或对计划生育的妇女而言，还可能带来婴儿出生缺陷。

根据《柳叶刀》刊登的风险报告，研究团队通过各国入境旅游人数、50年来气象信息等数据，预测受感染高危险区域，包括地处湿热气候、人口密度高、还有大量人口流动的国家（特别是来自美洲地区国家的移入）都是重要的影响因素。该报告以最保守的情境来推测，预估印度、中国、印尼、尼日利亚、巴基斯坦为曝险人数最多的地区。



聚焦在中国来看，研究团队分析，目前约有2.42亿人口居住在曾经爆发登革热的中国南方，登革热的侵袭会提高寨卡病毒在当地传播的机率。另外，考量本地传播的可能，寨卡病毒的影响范围将会蔓延到中国北方，预估会有超过10亿中国居民受到影响。





来源：英国金融时报