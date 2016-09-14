托列舍夫阴谋颠覆国家政权案今日开审 庭审或将持续数月

哈通社阿斯塔纳9月14日电 托克塔尔•托列舍夫阴谋颠覆国家政权案相关涉案的25名被告人的律师团（共25位律师），均签署了一份承诺文件，承诺至案件审理结束之前，不会对外发表与案情相关的言论。

该消息是由因涉及该案而被起诉的被告人之一--齐姆肯特啤酒厂原副总裁维克托•鲁列维斯基的律师阿萨恩别克•别尔德别科夫，于14日在庭审间隙向哈通社记者透露的。



这位律师表示，今天是庭审的第一天。法官在开庭时强调，根据相关规定，本案需实行非公开审理。



"我们所有律师，均签署了承诺至庭审结束前，不对外就案情发表观点的文件。"律师称。



律师还向记者表示，由于该案较为复杂，涉案人员众多，因此庭审很可能将持续2至3月。



托克塔尔•托列舍夫系齐姆肯特啤酒厂原企业主。根据此前报道，国家安全委员会证实了一些托列舍夫涉嫌参与的严重罪行。



国家安全委员会表示，托克塔尔•托列舍夫组织跨国犯罪集团，并向他们提供资金和枪械。该犯罪集团涉嫌组织进行谋杀、绑架、打砸和强行夺取他人财产等犯罪活动。



托列舍夫及其同伙曾赞助国内一系列抗议活动，并计划通过组织抗议活动和大规模骚乱的方式，破坏社会和国家局势稳定，试图采取暴力方式颠覆国家机关，并企图夺取政权。



根据相关调查，共25个涉案人员被逮捕并遭起诉，约300余证人参与调查。（编译：木合塔尔·木拉提）



