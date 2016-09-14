土耳其司法部正式要求美国逮捕居伦

哈通社阿斯塔纳9月14日电 据中新网消息，土耳其司法部已正式向美国发出官方请求，要求逮捕定居美国的"居伦运动"领导人、宗教人士费特胡拉·居伦。土耳其媒体称，这是该国首次向美国发出对居伦的正式逮捕请求。

土耳其阿纳多卢通讯社援引消息人士的话称，土方在文件中表示，居伦"命令和主导了"7月15日发生在土的未遂军事政变，同时他还犯有许多其他罪行，因此土耳其一直寻求对其进行逮捕。



消息称，相关文件中还包括土耳其首席检察官授权的对居伦的逮捕令。这份逮捕令于上月初获得土耳其法院批准。

土耳其官方一直指责居伦是7月份未遂军事政变的幕后主使。土总统埃尔多安曾在多个场合要求美国引渡居伦回土耳其。8月份，土官方还向美国发出引渡居伦的正式请求。据半岛电视台消息称，引渡请求中包含了居伦涉及未遂军事政变的证据。

对于土官方的指责，居伦一直予以否认。美国方面则在与土耳其沟通引渡居伦事宜时表态称，美国绝对无意保护盟友的敌人，但引渡居伦必须以"证据确凿充分、法律程序完备为前提"。目前双方的协商仍在进行。

土耳其外交部长13日向美国重申该国对居伦的逮捕请求，并再次要求美国引渡居伦，并称居伦应该回到土耳其接受司法审判。

7月15日夜至16日凌晨，土耳其部分军人发动的未遂政变造成238人身亡、超过2000人受伤。目前，土耳其政府仍在整肃政变参与者和"居伦运动"支持者，并宣布对军队实行改组。（编辑：木合塔尔·木拉提）