美前国务卿电邮曝光 称特朗普为美国之耻

哈通社阿斯塔纳9月15日电 据联合早报网消息，美国前国务卿鲍威尔的私人电邮近日被黑客盗取并予以公开。他在邮件中形容共和党总统候选人特朗普为美国之耻，并指责民主党总统候选人希拉莉试图在"电邮门"事件中把他拖下水，以减轻希拉莉本人的责任。

被黑客盗取的邮件周三（14日）发表在美国DC Leaks.com网站上，鲍威尔的发言人过后向媒体确认了邮件内容的真实性，但拒绝做进一步评论。

鲍威尔在发给前助手的邮件中表示，特朗普是美国之耻，也是一个国际无赖，他的竞选旨在吸引共和党选民中最坏的那部分人和贫穷白人的支持，特朗普正在走上"自我毁灭"的道路，根本不需要民主党人去攻击他。



电邮内容同时显示，鲍威尔对希拉莉也是颇多微词。希拉莉曾多次表示，在"电邮门"问题上，她不是孤例，鲍威尔也曾使用私人邮箱处理公务信息，并曾建议她使用私人邮箱。



但是，鲍威尔不无讽刺地在邮件中对朋友说，希拉莉的傲慢和自大简直能毁掉所有她接触的东西。他曾多次向希拉莉的属下表示，试图在"电邮门"事件中把他"拖下水"的做法是错误的，但对方团队仍执意如此。



鲍威尔在2001年至2005年担任美国国务卿。作为一名共和党人，鲍威尔曾在2008年和2012年的总统大选中支持现任总统奥巴马。



一些媒体分析认为，鲍威尔对特朗普和希拉莉的批评意见再次显示，今年总统大选中的两名候选人都不受民众欢迎。