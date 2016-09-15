香港特区大型商贸代表团访问哈萨克斯坦

哈通社阿斯塔纳9月15日电 据新华社消息，由香港特区政府财政司司长曾俊华率领的中国香港特区大型商贸代表团１４日在阿斯塔纳举行商务洽谈会，寻求双方在"一带一路"框架下合作的商机。

曾俊华在洽谈会上致辞时表示，香港是全球金融、物流及贸易枢纽，是自由贸易港，有着良好的投资环境，是不少国家推动国际贸易、投资和跨国业务的跳板。全球排名前１００位的大银行有７０家在香港开展业务，香港吸引的外来直接投资排在全球前三名。哈萨克斯坦拥有丰富的自然资源，哈企业了解香港优势，近年来纷纷到香港开拓商机。哈萨克斯坦矿业公司在香港上市，哈萨克斯坦铁路快运股份公司在香港开设了办事处，不少哈企业将地区总部设在香港。



曾俊华说，２０１１年至２０１５年，香港特区和哈萨克斯坦之间的贸易额年均增长１９％。"一带一路"倡议给香港特区和哈萨克斯坦之间的合作提供了新的机遇。双方企业应捕捉这一商机，积极扩大合作。哈萨克斯坦政府积极推动经济多元化也为双方企业在交通、物流、服务、贸易等领域扩大合作提供了机会，香港特区将积极利用自身优势协助哈萨克斯坦企业拓展国际市场。



香港贸发局和阿斯塔纳国际金融中心当天签署了谅解备忘录。根据备忘录，双方将积极推动香港特区和哈萨克斯坦之间的贸易和投资。



香港商贸代表团１３日抵达阿斯塔纳进行访问，访问将持续至１６日，代表团成员来自金融、基建、房地产、科技、通讯、法律、物流及自然资源等行业。除阿斯塔纳外，代表团还将访问阿拉木图。