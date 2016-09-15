土库曼斯坦修宪：解除总统任职年龄限制

哈通社阿斯塔纳9月15日电 据新华社消息，土库曼斯坦14日修改宪法，解除对总统职务的年龄限制并延长每届总统任期。

土库曼斯坦议会当天一致通过宪法修正案，解除总统候选人年龄不得超过70岁的限制，并且把每届总统任期从5年延长至7年。总统库尔班古力•别尔德穆哈梅多夫随即签署了这份宪法修正案。

1990年以来，土库曼斯坦共产生两名总统。1990年10月，萨帕尔穆拉特•尼亚佐夫当选为首任总统，并于1992年6月再次当选。1994年1月，土库曼斯坦举行全民公决，把他的总统任期延长至2002年。



1999年12月，土库曼斯坦议会通过法律，赋予尼亚佐夫无限期任职总统的权利。2002年8月，尼亚佐夫在人民委员会会议上被推举为"终身总统"，并被授予土库曼斯坦最高荣誉勋章，即"黄金时代"勋章。尼亚佐夫随后发表讲话，婉拒"终身总统"头衔，但表示将依照"无限期行使总统权力"的决议，继续履职。



2006年12月21日，尼亚佐夫因心脏骤停去世，终年66岁。



尼亚佐夫去世当天，别尔德穆哈梅多夫出任代总统和武装力量最高统帅。他于次年2月当选总统，连任至今。土库曼斯坦定于2017年举行新的总统选举。



现年59岁的别尔德穆哈梅多夫祝贺这份宪法修正案获得通过，认为它"与我们现在的强大和幸福时代相称"。



他说，明年的总统选举"将展现（土库曼斯坦的）政治活力和人民的成熟"。



别尔德穆哈梅多夫说，政府将研究一项提议，决定是否削减对水、电、天然气的补贴，结束这些民生物资的免费使用时代。"我们必须记住，自然财富不仅属于我们，还要留给后代，"他说。