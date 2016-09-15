哈萨克斯坦计划建立无人机组装厂

哈通社阿斯塔纳9月15日电 由哈萨克斯坦、俄罗斯、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯等国参与的空间技术国际科学和实践研讨会15日在阿斯塔纳召开。

期间，哈萨克斯坦太空旅行国有控股公司副总裁阿伊登•阿伊姆别托夫透露，哈萨克斯坦计划加大在无人机研发和生产领域的投入，并在未来于国内建立无人机生产企业。



阿伊姆别托夫强调，哈萨克斯坦将通过与俄罗斯"Geoskan"集团公司的合作，将无人机的使用扩展到更加广泛的领域当中。他表示，据此建立高精度卫星导航系统和遥感空间信息系统，对哈萨克斯坦太空旅行公司而言非常重要。



"根据我们的计划，将在不久的将来在哈萨克斯坦建立组装和生产太空飞船和无人航空器的工厂。"他说。



据悉，在本次研讨会上，四国代表就无人机在空间测量、地理、气象、农业、道路建设、输变电线路监测等多个领域的运用，进行了深入的探讨和交流。



会上，俄罗斯代表展示了无人飞行器的操控方式、无人机拍摄照片的实时处理等内容，并就人员培训等方面的情况同与会人士进行了讨论。



哈萨克斯坦专家则在会上分享了在遥感空间系统的应用和高精度卫星导航系统的建设方面的经验。



会议计划于16日在首都附近的一坐机场继续进行，期间，"Geoskan"集团公司代表将向与会人士介绍该公司最新产品--Geoskan 501无人机。（编译：木合塔尔·木拉提）











