火星有水的时间大大晚于人类预想

哈通社阿斯塔纳9月17日电 据美国媒体消息，火星上水的存在或许比人们过去设想的要更晚些。这一发现增加了这个红色星球上可能有微生物生命的机率。

研究人员使用美国国家航空航天局火星探测轨道飞行器的数据发现，火星上出现湖泊和溪流的时间要比"人类记载的这个古老星球出现潮湿环境的时代晚10亿年"。

华盛顿史密森学院与维吉尼亚大学的莎伦·威尔森说："我们发现了水流经的河谷，然后流入盆地。"她说："好几个湖泊盆地曾经充满了水，而且有水溢出，显示这个时期火星上的水量相当大。"

研究人员集中观察的地区是位于火星北半球"阿拉伯高地"。

威尔森说："这一地区诸多湖泊中有一个湖的水量相当于太浩湖（Lake Tahoe）。太浩湖地处加州与内华达之间，水量188立方千米。她说："这个火星湖南岸的一条河谷给湖里注满水，水从北岸的边缘溢出，向下流入一个很大的充满水的盆地,我们称之为 ‘心湖'。"

研究人员说，心湖河谷系统长约150公里。他们说，心湖系统的水量大约有2790立方千米，比安大略湖的水量还要多。

该地区也许并不是一年到头都潮湿，或许需要依靠季节性冰雪融化来补充液状水。

科学家们通过研究22个陨石的撞击坑与在河谷冲击形成的周边地区散落的陨石碎片，来评估到底是河谷还是陨石的年代更久远些之后，他们拿出了火星何时存在这些水的时间表。

他们认定，这一地区很可能在20亿到30亿年前是潮湿的，这比大多数科学家过去设想的时间要晚很多。