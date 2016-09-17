纳扎尔巴耶夫总统出席独联体国家首脑会议并讲话

哈通社阿斯塔纳9月17日电 纳扎尔巴耶夫总统17日出席了正在吉尔吉斯首都比什凯克举行的独联体国家首脑会议。

据总统府新闻局报道，出席此次峰会的独联体国家元首还包括俄罗斯总统普京、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、白俄罗斯总统卢卡申科和阿塞拜疆总统阿利耶夫。



会上，纳扎尔巴耶夫总统做了发言，并强调此次会议恰逢独联体成立25周年庆典。



纳扎尔巴耶夫称，以1991年阿拉木图宣言为基础成立的独立国家联合体，已经成为了前苏联国家平等交流、相互合作、凝聚友谊的重要平台，并将在未来继续发挥其不可替代的重要作用。其经验为后来的欧亚经济联盟和上合组织的成立和发展，提供了不可多得的借鉴和帮助。



纳扎尔巴耶夫总统还谈及不久前刚刚在中国杭州闭幕的G20峰会。



他强调，在G20峰会上，与会各国达成了保障国际经济稳定发展的广泛共识。



"在新形势下，独联体国家也需要联合起来，紧密合作。"他说。



纳扎尔巴耶夫总统表示，针对当前的国际经济形势，独联体应尽快落实2008年通过的经济发展战略的第三阶段，并尽可能发挥各国在物流运输领域的潜力。



最后，纳扎尔巴耶夫总统称，哈萨克斯坦支持俄罗斯出任2017年独联体轮值主席国。（编译：木合塔尔·木拉提）