美国大选：特朗普叫希拉里保镖“别带枪”再惹争议

哈通社阿斯塔纳9月17日电 据BBC消息，美国共和党总统候选人唐纳德·特朗普（Donald Trump）的言论再次遭受抨击，他被指第二次暗示民主党竞选对手希拉里·克林顿或会遭遇暗杀。

特朗普在一场演说中表示，希拉里的安保团队应该放弃持枪的权利，"看看会有什么事发生在她身上"。



他告诉自己的支持者，他的竞选对手想要"毁掉你们的第二修正案"--这指的是美国民众合法拥有枪械的权利。



希拉里的竞选团队遣责特朗普"向人民煽动暴力"。



美国当地时间周五（9月16日），共和党总统候选人在迈阿密的一场竞选集会中似乎语带讥讽地说："我觉得她的保镖应该放下所有武器。他们应该解除武装，对吗？"



"把他们的枪拿走，她不想要枪。拿走他们的枪，然后让我们看看会有什么事发生在她身上。拿走他们的枪。好吧，这会非常危险。"



希拉里的发言人罗比·穆克（Robby Mook）说："不管这么做是出于激怒集会中的抗议者，还是随便说说，甚至只是开玩笑，这对于一个寻求担任最高指挥官职位的人来说，都是不可接受的。"



"这样的言论应该是超出了一个总统候选人的极限。"



希拉里主张收紧枪支管制法，但同时强调她支持宪法第二修正案。今年七月，她曾在民主党代表大会中说："我不是来拿走你们的枪的。"



特朗普的此番言论与他上个月一次争议性发言相响应，当时很多民主党人遣责特朗普在煽动别人刺杀希拉里。



当时在北卡罗来纳州，特朗普声称，希拉里意图废除第二修正案，并说："对了，如果她能够任命她的法官，朋友们，你们就没什么可做的了。不过对于支持第二修正案的人来说，或许也有（办法做点什么），我不知道。"



之后，特朗普阵营表示，他指的是通过投票阻止希拉里，而不是暴力。



特朗普这番最新的争议言论发表于他改口承认奥巴马出生于美国之后几个小时。此前，一直对有关美国总统奥巴马出生地存有质疑的特朗普终于承认，他相信奥巴马是出生在美国。



"贝拉克·奥巴马是出生在美国，完毕，"特朗普在华盛顿一场竞选活动中说。



不过，特朗普仍然错误指控希拉里·克林顿的团队在2008年发起了所谓的"出生阴谋论"。



"希拉里·克林顿和她的2008年竞选团队为这场出生阴谋论开了个头，我把它结束了。我结束了它。你明白我的意思吗？"



此前，外界流传的"出生阴谋论"错误指控在夏威夷出生的奥巴马可能并不是在美国境内出生，从而质疑他担任美国总统的资格。



希拉里则指，特朗普的竞选工程就是以"这个赤裸裸的谎言"为基础建立的。



没有证据证明希拉里·克林顿与这场"出生阴谋论"有关。（编辑：木合塔尔·木拉提）