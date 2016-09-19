哈萨克斯坦患者赴华求医 病未治好反遭医疗欺诈

哈通社阿斯塔纳9月19日电 俗话说"可怜天下父母心"，每一位父母都会希望自己的孩子能够健康的成长。而罹患疾病的孩子，更是会令家长们牵肠挂肚，想尽一切办法为他们寻求能够治愈的希望。

遗憾的是，如今却有一些人盯上了这些焦急的家长们的钱包，令他们遭遇到了更加雪上加霜的处境。



据阿拉木图电视台报道，一家位于中国首都北京的名为"黎明医院"（音译）的治疗机构，在宣传中声称只需8000美元的价格，即可为患儿进行一项在发达国家需要花费3万美元的、旨在治愈脑瘫患儿的专项手术。



轻信了该机构宣传的哈萨克斯坦家长，在付出了金钱和时间之后，却发现这一切都只是该机构一场精心设计下的骗局。



这些家庭目前已经联合起来，希望外交部能够出面，同中方联系，帮助患者们维护自身的合法权益。



来自阿拉木图的古莉詹•朱玛哈兹耶娃，是在华遭遇医疗欺诈的众多哈萨克斯坦家长之一。古莉詹的女儿阿伊努尔患有先天性脑瘫，生活自理能力差。



她在看到了这家位于北京的医疗机构"可通过手术帮助脑瘫患儿恢复自理能力"的宣传之后，萌生了带着女儿去中国治病的想法，为此她还通过多种渠道借了一笔治疗费用。



在中国首都治疗期间，阿伊努尔的手术费用及为期3个月的康复期费用接近2.2万美元。



但这些治疗，完全没有任何效果。







”黎明医院“的宣传



古莉詹后来才了解到，这家中国医疗机构为她的女儿所进行的手术，性质实际上相当于一次美容手术。



意识到被欺骗了的古莉詹大受打击，身在异国，她一时不知道该向谁求助。



"我们是在中国进行康复治疗时才了解到，他们为我们进行的不是什么3项神经阻断手术，而是注射了一种肉毒毒素制剂。这是另一位从俄罗斯来的、了解中文的家长告诉我的，而主治医生的翻译也向我们证实了这一点。"古丽詹•朱玛哈兹耶娃说。



据悉，这种肉毒毒素制剂一般用于美容手术，亦用于治疗肌肉痉挛等症状。值得一提的是，我国医疗专家表示，这些家长花费8000美元在北京进行的所谓"手术"（即注射肉毒毒素制剂），在哈萨克斯坦针对脑瘫患儿是完全免费的。



日前，13个遭遇医疗欺诈的家庭，在阿拉木图举行了新闻发布会。这些家庭总计被这家位于中国首都北京的名为"黎明医院"的医疗机构，骗取了约19.7万美元的治疗费用。







受害家庭举行新闻发布会



据受害家长们透露，行骗的该机构人员（人名均为音译）--教授刘近军、主治医生王涛、"黎明医院"院长王丽丽等人，均自我介绍称是中国治疗脑瘫领域的专家。



在治疗中，这些"专家"隐瞒了他们真实的"手术"内容，将实际价格不过200-300美元的针剂，以8000美元的价格出售给了哈萨克斯坦患者，并声称为患者进行了特别的神经阻断手术。



这些即失望又遭遇了财产损失，甚至因此背上了沉重债务的父母，向外交部长叶尔兰•伊德里索夫致信，希望外交部能够帮助他们维护自身的合法权益。



"从2002年开始，我国所有具有资质的医院中，注射肉毒毒素制剂进行相关治疗，都是完全免费的。这一点大多数的脑瘫患儿的家长也都知情。然而，近几年来，在我国出现了一种被称之为‘医疗旅游业'的行业。很多外国医疗机构以低廉的手术费用，或者是夸大性质的疗效宣传，引诱一些患者出境到这些机构进行治疗。这种商业行为实际上存在着严重的风险，但我国相关机构目前在这一领域缺乏有效的监管。"哈萨克斯坦医学专家、医生谢尔盖•谢列霍夫说。



目前，这13个家庭已经联名签署了一份公开信，并将这份公开信送交哈萨克斯坦外交部和中国驻哈萨克斯坦的外交机构，希望两国政府机关能够追查这种恶意的欺骗行为，打击欺诈者，维护患者的合法、正当权益。



这13个家庭中有多人已经因为这一事件背负了债务，他们亦急切希望能够追回损失。



目前尚不清楚报道中提及的”黎明医院“，是否属于曾因严重的医疗欺诈行为而闻名中国的”莆田系医院“。



莆田系，特指中国大陆的一个民营医药体系，有报道称该体系控制着中国80%的民营医院资源，同时因涉及大量严重的医疗纠纷事件而备受争议。（编译：木合塔尔·木拉提）



