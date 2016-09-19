来哈投资 中国企业应关注哪些领域？

哈通社阿斯塔纳9月19日电 哈萨克斯坦与中国同处于工业化进程中，两国在重点产业发展、吸引投融资、推进产业国际合作等方面的政策契合度较高，推动了两国产业的对接与合作。

具体来看，基础设施建设、汽车制造、农业、石油天然气行业可以成为中国企业来哈投资的重点领域。



在基础设施建设方面，受制于历史原因，哈萨克斯坦国内道路基础设施较为老旧，一定程度上影响了哈萨克斯坦进一步扩大出口能力和发挥本国过境运输潜力。



同时，随着采矿业的发展，电力短缺现象较为突出，因此电力基础设施建设也必将是未来哈萨克斯坦国内基础设施建设领域的重点投资方向。



近年来，在两国领导人的关注下，哈中一系列大型基建投资和经济技术合作项目取得了积极的进展。



哈萨克斯坦"光明大道"经济计划与中国"一带一路"计划之间的对接，将有力促进相关领域的发展。许多中国企业，特别是一些大型的建筑集团都希望能向海外输出建筑服务，包括轨道交通和其它各种公共设施，其中蕴含了许多投资机会。



除基础设施建设项目外，正在蓬勃发展中的哈萨克斯坦汽车制造业，也是十分值得中国投资者关注的领域。



虽然受到货币贬值和经济发展的影响，2015年哈萨克斯坦本土汽车销量有所下降，但作为哈萨克斯坦政府大力扶持的重点领域，哈萨克斯坦汽车制造业仍具有不可忽视的行业优势。



哈萨克斯坦政府已经出台了许多针对汽车制造业的扶持政策，同时允许外国投资商在哈萨克斯坦进行汽车组装生产。而且随着生活水平的日益提高，国内车市的需求正在不断增加，哈国政府也大幅提高了汽车优惠贷款规划框架内的汽车购买价格限额。



根据BMI研究所预测，哈萨克斯坦车2016年汽销售量将实现2%的增长。



石油天然气领域的投资是哈中两国近几年主要的合作领域。



哈萨克斯坦拥有里海区域最大的石油储备基地，其探明原油储量在欧亚仅次于俄罗斯，而且哈萨克斯坦石油工业GDP贡献率达30%以上。此外，哈萨克斯坦政府已拨款60亿美元用于炼油厂升级重建。



这一系列优势，都值得中国投资者的关注。



中国的石油工业起步相对较早，具有完备的石油勘探、开采和加工技术，可为哈萨克斯坦提供所需的油气勘探、开采和加工的技术与服务、提供相关的机械设备。



两国企业在这一领域的合作，仍然具有十分可观的利益。



除了上述3个领域外，农业领域同样值得有意投资哈萨克斯坦的中国企业关注。



哈萨克斯坦农业资源极其丰富。哈萨克斯坦大部分领土为平原和低地，地广人稀，农牧业用地占70%。



随着哈国政府不断加强对农业领域的扶持力度，哈萨克斯坦农业正处于一个蓬勃发展的新时期。政府正在为大型农业企业的发展，诸如大量投资，并扩大粮食的对外出口（如中国）。



作为世界人口第一大国，中国人口众多，人均耕地面积少。此外，耕地质量退化、农业剩余劳动力过多、农产品生产成本不断上升等因素也导致中国农业企业的收益持续下降，市场对农产品的进口依存度不断上升。



统筹来看，哈中之间在农业领域，对双方而言都具有相当的合作潜力。



相关信息整理自中国国际贸易促进委员会网站



（编辑：木合塔尔·木拉提）