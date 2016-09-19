哈萨克斯坦和俄罗斯拟制定建筑领域”生态-清真“标准

哈通社阿斯塔纳9月19日电（记者鲁斯兰•哈毕索夫）哈萨克斯坦伊斯兰事务管理局新闻发言人格里姆别克•马季耶夫19日向哈通社记者表示，哈萨克斯坦和俄罗斯正在就建筑领域"生态-清真"标准的制定进行讨论。

"最近我们在同俄罗斯穆夫提理事会生态环境发展委员会主席、绿色标准中心主任拉希德•伊斯马伊洛夫举行的会谈中，就伊斯兰环境伦理学方面的问题进行了交流。换言之，在这次会谈中，我们达成了同俄罗斯方面联合在独联体范围内，进行合作的意向。我们提出了一个新的概念--‘生态-清真'概念。我们希望能够将清真的概念不仅仅局限在食品领域，而是扩展到建筑领域当中，以推动建筑领域使用更加环保的、对生态环境影响更小的、更加‘清洁、干净'的材料。拉希德•伊斯马伊洛夫先生希望哈俄两国能够加强在更广泛的推动‘绿色'标准方面的合作，而我们也有兴趣同俄方就‘绿色'标准在建筑和道路基础设施建设领域的推广方面进行合作。"格里姆别克•马季耶夫说。



据其透露，双方已经就在这一领域签署合作协议问题上，达成了口头共识。



"总的来说，我们有必要在两国推动‘生态-清真'概念的认识。建筑领域应更多的采用风力和太阳能资源，使用对生态环境影响更少的建筑材料，尽可能不污染环境，并保证使这些材料在运输至工地的过程中不遭受污染，这些都是‘生态-清真'标准制定过程中需要进一步明确的一些细则问题。无论如何，这是一个全新的概念。我们将联合制定一个全新的环保标准，向世人提供我们的建议。至2016年年底前，我们将完成相应的文件制定工作，并开始投入实际运作当中。"格里姆别克•马季耶夫说。



根据俄罗斯穆夫提理事会新闻处通报称，哈萨克斯坦和俄罗斯双方已经就"生态-清真"标准制定过程中的信息交换和合作模式达成了一致。



拉希德•伊斯马伊洛夫表示，在中亚尤其是哈萨克斯坦，伊斯兰环境伦理观念的推行效果良好，堪称是绿色生态文化贯彻最为顺利的模范地区。相信这一系列的合作，必能进一步促进绿色生态标准的推行。（编译：木合塔尔·木拉提）