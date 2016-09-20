哈萨克斯坦军官被任命为联合国驻西撒哈拉维和部队基地指挥官

哈通社阿斯塔纳9月20日电 经联合国西撒哈拉全民投票特派团（西撒特派团/ MINURSO）团长正式任命，哈萨克斯坦共和国武装力量西撒特派团军事观察员阿斯卡尔•阔加哈利耶夫上校被任命为西撒特派团奥赛尔德分区基地指挥官。

据悉，这是哈萨克斯坦军人首次获得这一殊荣。



据哈萨克斯坦国防部通报称，奥赛尔德分区总面积近43000平方公里，是既乌姆德雷加分区之后的第二大分区。位于由摩洛哥王国军队防卫的堤坝东面，属西撒哈拉南部地区。



西撒特派团奥赛尔德分区基地共有45名军事人员驻扎，分别来自阿根廷、孟加拉国、巴西、德国、几内亚、埃及、也门、中国、萨尔瓦多、印度尼西亚、爱尔兰、墨西哥、巴基斯坦、葡萄牙、俄罗斯和法国。



阿斯卡尔•阔加哈利耶夫上校于2015年11月25日被派往西撒哈拉执行为期一年的维和任务。



联合国西撒哈拉全民投票特派团（西撒特派团）由安全理事会1991年4月29日第690号决议按照摩洛哥与萨基亚阿姆拉和里奥德奥罗人民解放阵线（波利萨里奥阵线）于1988年8月30日接受的"解决建议"设立，成员包括文职人员、军事人员及民警。（编译：木合塔尔·木拉提）