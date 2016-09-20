解决难民危机：听听中国总理怎么说和做

哈通社阿斯塔纳9月20日电 据中新网消息，当地时间9月19日举行的联大解决难民移民大规模流动问题高级别会议上，首次登上联大讲台的中国国务院总理李克强，以一个充满温度的小故事作为发言的开场白。

"一个多月前，在里约奥运会开幕式上，首支难民代表队亮相世界。运动员们用勇气和毅力告诉国际社会，尽管背井离乡、居无定所，仍然选择为希望和梦想而拼搏，他们值得我们尊重。"李克强说。

当天会议是联合国成立以来，首次召开的应对难民移民问题的高级别会议。李克强在发言中表示，难民和移民问题关乎世界和平发展，影响地区稳定。在难民移民大规模出现情况下，发展就会受到干扰，甚至引发一系列政治经济社会安全问题。

"现在全球难民移民数量之多、增长之快，为几十年所未见，这不仅给相关国家发展带来冲击，威胁地区和平稳定，也拖累地区复苏，影响国际秩序，还给恐怖主义带来可乘之机。"李克强说，"难民移民问题既有地区性，又有全球性，任何国家不能置身事外，国际社会必须积极加以应对。"

李克强进一步强调，难民和移民问题是一场人道主义危机，拷问着人类社会良知。

"我们生活在同一个地球村，每一个人的生命都是宝贵的，每一个人的尊严都应得到维护。"他说，"许多难民在颠沛流离中经受着饥饿的折磨、疾病的痛苦，甚至失踪或死亡，严重冲击人们的心理。人道主义精神必须弘扬，道义底线不能突破，国际社会要切实对难民施以援手，使他们感受到人间温暖和关怀，重燃生活希望。"

李克强呼吁，解决难民和移民问题，需要加强国际合作，在联合国框架下制定实施全面系统的解决方案。"解决难民问题要考虑历史经纬和各国实际，承担各自的责任。"

他进一步分析称，一方面，难民移民过境国、目的国都要根据自身能力，通过适当方式发挥作用。当务之急是筹措资金和物资，确保难民的基本生活。另一方面，来源国的战乱冲突、贫穷落后是难民问题的主要根源。

"有关当事方要对话解决争端，协商化解分歧，国际社会也要劝和促谈，维护包容性增长，促进社会繁荣稳定。"李克强说。

李克强最后表示，中国作为联合国常任理事国一贯高度重视并积极参与解决难民和移民问题，即使在过去困难时候也施以援手。现在中国经济有了很大发展，但仍是发展中国家，愿意承担与自身能力相适应的责任，这是道义之举。

他宣布，中国愿意在原有援助规模基础上，向有关国家和国际组织提供1亿美元人道主义援助；积极研究把中国-联合国和平与发展基金的部分资金，用于支持发展中国家难民移民工作；积极探讨同有关国际机构和发展中国家开展三方合作。

"中方期待今天会议能够成为凝聚共识、形成合力的新起点，争取早日实现全球难民和移民大规模流动问题的全面持久解决。"李克强说。（编辑：木合塔尔·木拉提）