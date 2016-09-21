国际大学运动总会代表团访问阿拉木图 视察大冬会期间医疗救助体系准备情况

哈通社阿拉木图9月21日电 第28届世界大学生冬季运动会将于2017年1月29日在阿拉木图开幕。

日前，有国际大学运动总会派出的代表团抵达阿拉木图视察，并前往阿拉木图市各大医院，了解各类准备工作的进展情况。



值得一提的是，目前阿拉木图市各医院均已为迎接大冬会的到来做好了准备。



代表团首先访问了阿拉木图市市立第4医院和市紧急救护中心。



这两所医院配备有最新的医疗设施，主要医务人员均拥有在发达国家求学和工作的经验。



代表团成员、英国大学生体育联合会医务委员会负责人奥鲁格波因娃高度评价了阿拉木图市各医疗机构的准备工作，并表示相信在大冬会期间，这些医疗机构将会为所有的运动员提供全面细致的医疗帮助。



此外，代表团还参观了急救中心自动化系统、新型急救车等。



美国大学生体育联合会医务委员会负责人奥尔森表示，急救体系和救护车辆对于大冬会而言是十分必须的救助体系。



据悉，根据阿拉木图市政府的安排，在大冬会期间将有40辆紧急救助车辆处于随时待命的状态，其中8辆为急救车。此外，大冬会期间将有8所医院作为指定急救中心，随时待命为受伤运动员提供必要的医疗服务。（编译：木合塔尔·木拉提）











