煤炭行业的黑暗与肮脏

全球资讯提供商彭博社数据显示，近几年煤炭消耗量显著下降，2015年前9个月的同比降幅在2.3%至4.6%之间，相当于少消耗了最多1.8亿吨标准煤。但是，煤炭仍被广泛使用，而且还是能源，它就必须得从地底被开采出来。 从中国到美国西弗吉尼亚州，下面这16张世界各地的煤矿图片，揭露了这一资源背后的黑暗与肮脏。

中国对煤炭的需求占了全球近一半，但现在也减少了对煤炭的使用。仍有燃煤发电厂陆续建立起来，但很多已处于闲置状态。



下图是黑龙江省西市郊区一煤矿，一位村民正在挑选煤炭。









继2014年下滑后，去年，煤炭消费在欧盟持平。

下图是2015年12月，矿工结束了最后一次换班，离开Kellingley煤矿。

Kellingley是当时英国最后一个被关闭的煤矿，为英国百年的煤炭开采画上了句号。







2015年9月11日，博莱斯瓦夫（Boleslaw Smialy）煤矿，矿工正在地下约1640英尺（约500米）的地方工作。这对波兰南部瓦济斯卡的西里西亚煤矿工人Kompania Weglowa来说，只是工作的一小部分。









2015年7月15日，斋月期间，矿工们在地下2427英尺（约740米）深的斯塔拉贾马煤矿里开斋。此矿位于波斯尼亚和黑塞哥维那的泽尼察。









2011年4月15日 ，来自阿萨姆邦的12岁男孩阿卜杜勒•卡尤姆在镜头前稍作停留，他当时正在煤库运煤，这些煤将在印度地区贾因蒂亚山附近被粉碎。









2015年3月4日，一位矿工结束了在乌克兰顿涅茨克的扎夏德科煤矿工作，正在等待公交车。这家位于乌克兰东部叛军据点的煤矿爆炸，导致几十名矿工被困井下，33名矿工遇难。









2014年，匈牙利 Markushegy矿的矿工们正在准备最后一个上班日的工作，这个煤矿是匈牙利最后一个硬煤深采石场。为了响应欧盟关闭低效硬煤矿的要求，首都布达佩斯以西的地下煤矿在 2014年年底就停止了煤炭生产。









2014年，一名工人正在阿富汗马扎里沙里夫之外的煤炭堆场休息。









2014年，25岁的矿工穆罕默德•伊斯梅尔正在巴基斯坦旁遮普省蔡赛丹•沙阿的一个煤矿挖掘。









在巴基斯坦蔡赛丹沙阿这个矿，工人们用镐头挖煤，然后敲碎它，放到驴背上运送到地面。









国际能源署数据显示，自上个世纪90年代以来，全球煤炭需求第一次停滞。该机构预计，到2020年，尽管印度和东南亚需求会上升，全球发电量中煤炭所占比重将从现在的41%下降到37%。

下图是一名工人在印度西部城市--艾哈迈达巴德的的郊区铁路煤场。他携带了一个装满饮用水的容器。









在美国，超过200多煤炭发电厂将会退出使用。2015年，这些煤炭占发电量的36%，而十年前这个比例为50%。

下图中，矿工进入西弗吉尼亚州吉尔伯特附近的矿厂，开始了下午班。







2010年在万丹省芝戈丁（Cigading）港，工人正在把卡车上的煤炭卸载到地上。近几年，印尼国内煤炭消费量在攀升，2015年增加了15%至8743万公吨。









史蒂夫•托格森是挪威矿业专家，2007年他在挪威北极斯匹次卑尔根岛的一个煤矿的屋顶，发现了像河马一样大小的全齿目动物的化石足迹。









2008年，墨西哥的小镇新罗西塔，煤矿工人用简易黑板登记每个矿工每天的产煤量。这些矿井被称为"pocitos"，意思是"小孔"，因原始且往往危险的采矿技术而闻名。









2014年，在土耳其西部的马尼萨省索玛区，距东北爱琴海的海滨城市伊兹密尔75英里的地方，救援人员背着在煤矿爆炸中受伤的矿工，奔往救护车。这是近几十年内，土耳其最严重的矿难。据英国广播公司报道，"一场大火突然发生了，其中一个矿坑充满了一氧化碳。这是土耳其有史以来最严重的工业事故，有301名矿工遇难，有的被活活烧死，有的因窒息而亡。"







来源：界面