哈萨克斯坦将为外国投资商提供税收优惠政策

哈通社阿斯塔纳9月21日电（记者加苏兰•卓勒德巴耶夫）21日，哈萨克斯坦投资和发展部与KAZNEX INVEST 投资和出口国有公司举行联合新闻发布会。

投资和发展部副部长叶尔兰•哈伊洛夫和KAZNEX INVEST 投资和出口国有公司执行总裁博雷斯比•詹格拉佐夫出席发布会。



会上，哈伊洛夫向哈通社记者表示，根据《哈萨克斯坦-中国工业与投资合作规划》，哈中两国将在哈萨克斯坦境内合作建立50家合资企业。



哈伊洛夫称，50家合资企业总价值高达260亿美元，而且很有可能将根据实际情况继续增加相关投入。



负责这一计划的部门，哈方主要为哈萨克斯坦共和国投资和发展部，而中方则是中华人民共和国国家发展和改革委员会。



截至目前，双方已经进行了9次网络在线会议。



"50家企业的名单，并不是完全固定的，双方将根据经济发展的情况和基于互惠互利的基础，选择适当的添加或者去除某一部分内容。"他说。



他同时强调，哈萨克斯坦企业界对这一计划充满了浓厚的兴趣。广阔而充满生机的中国市场，将为哈萨克斯坦企业产品打开一扇财富之门。



据哈伊洛夫透露，目前我国政府正着手制定旨在吸引中国投资商的优惠政策，尽可能的吸引中国投资落户哈萨克斯坦。



哈伊洛夫表示，若投资商投资的企业主要从事以下五种哈萨克斯坦当前最重要的领域：化工业、石油化工业、汽车制造业、建筑材料生产、食品工业，并且投资额超过200倍月计算指数或1300万美元以上，则该企业将享受免税政策。具体来说，企业将享受十年免缴地税，十年免缴企业所得税，八年免缴财产税的政策。



但他同时亦强调，这种优惠政策并不仅仅只针对中国，而是对所有外来投资商均一视同仁。



据悉，相关合资企业名录中，已有2个项目得到了落实，还有4个项目已经投入了建设当中。哈中合资共建企业将涵盖矿业、汽车制造业、能源、化工、石油化工、轻工业等多个领域。



"需要着重强调的是，这些企业中没有一家是从事原材料生产的。也就是说，他们都是生产产品的加工业企业。50家企业将分布在全国各州，目前已经有2个项目得到了落实，他们分别是：位于巴甫洛达尔州的聚丙烯生产厂和位于库斯塔奈州的大型汽车组装厂。此外还有4个项目正在建设当中。" KAZNEX INVEST 投资和出口国有公司执行总裁博雷斯比•詹格拉佐夫说。



"对于正在高速发展中的中国西部地区而言，可以便捷获得且质量优异的哈萨克斯坦食品、工业产品，将大大缓解当地市场出现的供需不足现象。" 投资和发展部副部长叶尔兰•哈伊洛夫说。



部分民间舆论此前曾对这一计划实施之后，会导致大批中国劳工涌入哈萨克斯坦产生担忧。对此，博雷斯比•詹格拉佐夫强调，对外国劳工的使用将严格按照哈萨克斯坦共和国相关法律法规进行。



"首先，根据我国法律规定的外籍劳工指标，每个州都有固定的指标人数，这些数额不会对此项计划中的任何一家企业做出让步。其次，众所周知，哈萨克斯坦专业技术人员的平均工资，目前仅相当于中国专业技术人员的一半左右，对于计划当中的企业而言，很显然聘用哈萨克斯坦工人远比从国外招收高薪中国技工来的划算。除非所需要的专业技术人员在哈萨克斯坦完全不存在，相关企业才会从国外招聘相应人员来哈工作。而且，企业还需要向政府就此提出申请，并在获得批准后方可招聘人员。"詹格拉佐夫说。



詹格拉佐夫还表示，50家企业将至少带来1.5万个工作岗位，而这些工作岗位的绝大部分将属于哈萨克斯坦公民。



据悉，2005年至2016年，我国吸引的外来投资总额为2260亿美元，其中来自中国的投资额为134亿美元，占外资总额的5.9%。



相关人士表示，哈中合资企业的落户和建立，将为哈萨克斯坦经济发展带来巨大的动力，并创造大量全新的工作岗位。同时，这些企业生产的产品，也将极大地满足国内商品需求，提升我国工业产业等级，并促进哈萨克斯坦制造在国际市场上的竞争力。



在此前于中国杭州举行的G20峰会上，纳扎尔巴耶夫总统曾向包括新华社在内的中国媒体，介绍哈中两国51项合作项目的相关情况。（编译：木合塔尔·木拉提）