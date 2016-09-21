南方航空公司将逐步加密中哈两国间航班

哈通社阿斯塔纳9月21日电 据新华社消息，20日，中国南方航空股份有限公司在阿斯塔纳举行2016年产品推介会。

中国驻哈萨克斯坦使馆、阿斯塔纳国际机场、阿斯塔纳市旅游协会、哈萨克斯坦各大旅行社以及中资机构代表等200多人出席活动。



中国驻哈萨克斯坦临时代办任仕、南航新疆分公司副总经理周勇勤在推介会上表示，中国南方航空股份有限公司是中国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空公司。目前，南航经营客货运输机692架，机队规模居亚洲第一、世界第五，是全球第一家同时运营空客A380和波音787的航空公司。南航每天有1600多个航班飞至全球近40个国家和地区200多个目的地。通过与天合联盟成员密切合作，南航航线网络通达全球1057个目的地，连接179个国家和地区。



周勇勤表示，响应"一带一路"倡议，南航近年来不断加强在中西亚地区的航线网络布局，努力铺设"空中丝路"。哈萨克斯坦是古代丝绸之路和现代欧亚交通走廊必经之地，地理位置和战略地位非常重要，"是南航在中亚投入力度最大的国家，在南航国际航线网络中占重要位置"。

据周勇勤介绍，1989年7月28日南航开通的乌鲁木齐至阿拉木图航线，是中国至中亚地区的第一条国际航线。2012年8月27日乌鲁木齐至阿斯塔纳的航线开通，目前每周三班。中国-哈萨克斯坦航空运输市场的蓬勃发展，为两国人民交往和经贸往来增添了新的活力。

周勇勤指出，南航强大的国内航线网络，可让哈萨克斯坦旅客通过阿拉木图、阿斯塔纳至乌鲁木齐的航班方便地中转到中国内地北京、广州、上海等30余个城市和新疆喀什、伊宁等10个城市，甚至中转到更远的澳洲、欧美、东南亚和日韩地区。"南航在乌鲁木齐国际机场为旅客提供优质便捷的中转服务，包括中转休息厅、隔夜中转住宿、英俄语服务组等。"



阿斯塔纳国际机场总裁保罗表示，哈萨克斯坦政府正花费巨资改造本国交通基础设施，其中一个重要项目就是改造阿斯塔纳市国际机场并将其打造成中亚地区的航空枢纽。阿斯塔纳国际机场改造完工并投入使用后，必将迎来更多中国游客。



据悉，南海为了给中哈两国民众架设更加便捷的空中桥梁，计划明年在现有航线基础上逐步加密两国之间航班，尤其是乌鲁木齐至阿斯塔纳、乌鲁木齐至阿拉木图之间的航班。 （编辑：小穆）