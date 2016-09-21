奥巴马任内最后一次联大演讲，反思全球局势

哈通社阿斯塔纳9月21日电 据纽约时报消息，巴拉克·奥巴马(Barack Obama)总统周二呼吁在向全球一体化迈进的过程中进行"路线调整"，他说最近几十年取得的成就受到了"不确定性、不安以及冲突"的威胁。

在纽约发表自己的最后一次联合国大会演讲时，奥巴马勾勒了世界各国竭力与经济不平等、教派冲突和日益高涨的民族主义对抗的图景。

"我们不能对这些景象视而不见，"他说。"它们非常突出。它们反映出有太多人民心怀不满。"

总统坚称，驱除这种全球性不安的办法不是退回到旧有的分裂中去。

"答案不是简单地拒绝全球一体化，"奥马巴说，"我们应该携手并进，确保全球一体化的利益在更大范围内得到分享。"

他呼吁重申关于气候变化、核不扩散等议题的合作承诺，他说美国经常在这些议题上起带头作用。





在一次遍历全球的巡回访问中，总统面对了中东教派争端的乱象，俄罗斯对邻国的入侵，以及中国与亚洲其他国家的南海争端。他没有提及任何新政策，事实上确认了他的看法，即某些问题是不愿受外界干预的。

在演讲进行的同时，他的国务卿约翰·克里(John Kerry)正竭力保全与俄罗斯的一项脆弱的叙利亚停火协议，奥巴马明确表示，没有终结叙利亚五年内战的更好办法。"在叙利亚这样一个地方，不会有军事上的胜利，"他说，"我们必须继续推进艰苦的外交工作。"

总统并没有把美国从他描述的一系列令人担忧的趋势中分离出来，他似乎还把矛头指向了正寻求接替他的共和党总统提名人唐纳德·特朗普(Donald Trump)。

奥巴马说，美国和欧洲正在应对纳粹主义的抬头--对大规模移民的担忧助推了这一趋势。

"你看到人们正绞尽脑汁地应对移民和人口结构变化引发的担忧，有的人认为，那些相貌与他们不同的人会以某种方式破坏国家的品质，"他说。

奥巴马两次提到，某些国家建造隔离墙之举是徒劳的。"一个被围墙环绕的国家，只会让自己受到禁锢，"他说。