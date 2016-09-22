马吉利斯议长：恐怖主义和极端主义对国家威胁程度正在逐年上升

哈通社阿斯塔纳9月22日电 马吉利斯（议会下院）议长努尔兰•尼格马图林22日在阿斯塔纳举行的马吉利斯圆桌会议上表示，恐怖主义和极端主义对国家威胁程度正在逐年上升。

尼格马图林说："国家安全和国民的和平生活是我们最宝贵的财富。继续维护和将它传承下去，是我们每一个人义不容辞的责任。纳扎尔巴耶夫总统时刻高度关注着国家安全问题。为此，国家各部门做了大量细致有效工作，但是，正如大家所见，恐怖主义和极端主义对国家威胁程度正在逐年上升，不仅是哈萨克斯坦，国际社会也是如此。"



尼格马图林指出，纳扎尔巴耶夫总统多次提出消除恐怖主义和极端主义的奋斗目标和工作重点，同时还指明完成任务的具体步骤。



尼格马图林说："最主要的是，全社会对这一问题给予了大力支持，在此基础上，马吉利斯正在制定更加严厉的反恐法律。这将对我们非常重要。"



"正如纳扎尔巴耶夫总统所讲，新的法规将在保护公民合法权益、推进相关措施有效执行、保障国家安全等方面发挥重要作用。根据形势要求，我们将对5项条款和19部法律进行修改补充。"



22日召开的圆桌会议以"当前预防和消除恐怖主义和极端主义的法律及制度措施"为题。（编译：金桥）