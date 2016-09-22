我国今后将对反恐行动区域实施信息管制

哈通社阿斯塔纳9月22日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）22日，主题为《当前预防和消除恐怖主义和极端主义的法律及制度措施》的圆桌会议在阿斯塔纳召开。

会上，哈萨克斯坦国家安全委员会副主席努尔哈利•比勒斯别科夫表示，今后我国在实施反恐行动期间，将对行动对象为中心1-2公里半径区域实施通信信息屏蔽。



"为了进一步增强反恐行动执行期间的有效性，我们计划今后对行动中心1-2公里半径范围实施信号屏蔽，购置相关装备的提案正在制定当中。采取此类行动，将有效防止极端分子通过手机等设备，引爆其制作和安置的爆炸装置，并且可阻止极端分子在行动期间相互联系。"比勒斯别科夫说。



据其介绍，内务部门还计划，将直接连接至中央行动指挥中心的监控摄像头数量，由当前的4000部增加至5.1万部。



比勒斯别科夫表示，这些计划均是为了提前对恐怖袭击进行预警、尽可能早的制止预谋中的恐怖袭击计划，保护公民的生命财产安全，维护社会秩序和国家稳定。



根据计划，信息和通讯部特别设立了新的报警电话--"110"。



该报警电话将连接所有国家安全委员会下属的反恐部门，我国所有地区的固定电话、移动电话均可进行拨号报警。



"自全境‘黄色'反恐预警状态实施以来，我国境内的通信活动积极性提升了2倍有余。每个月，我国安全部门接到的举报危险品、可疑行为、可疑人员的报警电话、邮件达50多起。" 比勒斯别科夫说。（编译：木合塔尔·木拉提）