美国也有钉子户：嬉皮奶奶的树屋保卫战

迈阿密郊外，在郁郁葱葱灌木丛和葡萄树环绕中的一道木门后，便是肖尼•沙瑟雷(Shawnee Chasser)的花园天堂了。她的家里，树屋、游泳池和颇具热带风情的小屋，一应俱全。

然而，她的私人伊甸园，也是当地政府眼中的违章建筑。



沙瑟雷现年65岁，有三个孩子，两个孙子，她家约占地三分之一英亩。八月底，当地官员告诉她，说这片土地上大部分建筑都得拆除掉。这场拆除闹剧已进行了近一年，起因是当时有人致电当地政府，投诉说她家的居住区域不安全。



沙瑟雷自称"光脚嬉皮"，在户外居住已有20多年，她并不打算就此罢休。在周四的采访中，她说"不管我是得把自己用铁链拴在树屋上，还是以他们希望的方式"，她都不打算搬出去。如果要以当地政府的方式解决问题的话，她需要取得各类建筑的许可证，还得完全遵守条例安装水管和电路。这样的话得花费三万多美元，为此，沙瑟雷说她已经支付了其中一万多美元，并说自己已经遭到罚款。据她估计，完全按照标准修整的话，需花费10万美元。



于是网络成了好帮手。当这位"紫发奶奶"捍卫亲手搭建城堡的故事见报后，迅速有两个网站为她请愿并募款（其中一个是她40岁的女儿设立的），迄今成功募得两千美元。



为了建造她心目中的伊甸园，沙瑟雷在房子上搭建了不少其他建筑，包括一个树屋。据她说，多年来，她用自行炮制的租约，迎来了一波又一波临时住户，有些人一住就是好几个月。



沙瑟雷的主要收入来源于她的有机爆米花公司，为了增加收入，她把自己家放在了Airbnb上，但五个月前该公司禁止她作为房主出租房间。她在Airbnb的房主主页上有不少好评，有人在她家院子里支帐篷住，也有人花60美元在她家的拖车里住一晚。



但也有不满意的住客，有评价写道："跳蚤。我们房间里有跳蚤"。



由于她失去了短期租房收入，沙瑟雷还没有对政府的拆除要求正式做出回应。她还在努力获得医疗诊断证书，证明自己有幽闭恐惧症，因此无法住在室内。



"我没法住在室内，"她说。"所以我跟他们说：你们到底要让我怎么办？"（来源：纽约时报）