卡拉干达佳丽将出征世界小姐大赛总决赛
16:51, 22 9月 2016
哈通社阿斯塔纳9月22日电 据NUR.KZ网站消息，我国卡拉干达州佳丽列娜塔•努尔哈孜伊纳11月将代表哈萨克斯坦参加在中国举行的第66届世界小姐选美大赛。
消息称，今年19岁的努尔哈孜伊纳身高1.76米，三围-80-57-89。日前，她将参赛消息通过社交网站告诉了网友。网友们对此表示祝贺，祝福她取得好优异成绩，向世界展示哈萨克斯坦美丽。（编译：金桥）
Ура ура ура 🎉🎉🎉Repost from @wbc_kazakhstan @TopRankRepost #TopRankRepost Рената Нургазина, 19 лет, 176 см. Модель из города Караганда представит Казахстан на Международном конкурсе красоты Miss World Peace, который состоится в Китае этого года. #missworldpeacekz #missworldpeace #china #wbc
RENATA NURGAZINA（@renatanurgazina）发的照片 · 2016-09-8，8:27 PDT