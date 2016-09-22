卡拉干达佳丽将出征世界小姐大赛总决赛

哈通社阿斯塔纳9月22日电 据NUR.KZ网站消息，我国卡拉干达州佳丽列娜塔•努尔哈孜伊纳11月将代表哈萨克斯坦参加在中国举行的第66届世界小姐选美大赛。

消息称，今年19岁的努尔哈孜伊纳身高1.76米，三围-80-57-89。日前，她将参赛消息通过社交网站告诉了网友。网友们对此表示祝贺，祝福她取得好优异成绩，向世界展示哈萨克斯坦美丽。（编译：金桥）



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