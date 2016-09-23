阿富汗政府与反叛武装签署和平协议

哈通社阿斯塔纳9月23日电 据外媒消息，阿富汗联合政府经过数月的艰苦谈判，与该国第二大反叛组织签署了一个姗姗来迟的和平协议草案。该组织由一个逃亡的有着战争罪和侵犯人权历史的军阀所领导。

星期四，阿富汗政府与伊斯兰党签署了这一突破性和平协议。人们期望此举有可能缓解这个饱受战争蹂躏的国家所面临的安全挑战，并鼓励与塔利班共同作战的其它反叛组织也加入到和平进程中来。



2001年，以美国为首的联军推翻了塔利班政权。之后塔利班发动了长达15年的阿富汗战争，这是这段期间签署的第一个和平协议。



伊斯兰党由长期的游击指挥官希克马蒂亚尔所领导。他的民兵部队在1980年曾与前苏维埃军队进行对抗，在1990年代残酷的内战期间，为了争夺阿富汗的控制权又与塔利班进行战斗。



阿富汗国家安全顾问哈尼夫•阿特马尔同希克马蒂亚尔的首席谈判代表卡里姆在一个全国播放的仪式上签署了这一协议。



阿特马尔说，同希克马蒂亚尔签署的和平协议，显示了政府谋求通过和平谈判解决阿富汗冲突的真诚决心。



协议的签署使逃亡多年的军阀希克马蒂亚尔得以重返阿富汗政坛。希克马蒂亚尔被定为"全球恐怖分子"，目前在邻国巴基斯坦。



在签署仪式进行的同时，一群人权活动人士在首都举行游行，他们手举标语牌，谴责希克马蒂亚尔是"喀布尔的刽子手。"