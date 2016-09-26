美华媒：美歌手煽动抢华人 华人不做“软柿子”

据美国侨报网报道，由于治安不佳，在美国和加拿大，以华人为目标的抢劫案越来越多。近几天甚嚣尘上的是，有美国黑人歌手推出歌曲煽动"抢劫华人"。

其中有歌词译为：首先，你找到一个华人社区的房子，因为他们不相信银行。然后，你找到几个帮手--有人开车接应，有人去按门铃，还要有人胆大，不惜一切去抢......停车、观望、按响门铃，确保没有人在家，游戏开始了。歌词还称：不要拿大屏幕液晶电视和手提电脑，偷珠宝盒更为划算，因为拿到当铺当天就可变现。

此曲在美国当地华人圈子中引起轩然大波，据悉，华人圈子高呼抵制和检举。

华人全国委员会主席批评这首歌涉嫌鼓动针对华人小区的抢劫等犯罪活动，呼吁大家到有关网站上抗议举报。在加拿大一些华人网站上，有网友贴出如何到有关网站举报的详细教程，希望有尽可能多的华人发出反对声音。

美国联邦调查局（FBI）费城办公室专员爱丽克丝·克里格在回复当地华人的举报时说，这首歌曲不但低俗也令人担心，FBI已经安排专人调查此案，但是无权从网站撤下该视频。加州华人律师说，这个视频与艺术创作自由无关，必须坚决反对。



同样是近日发生在亚特兰大的华裔女持枪战三名入室歹徒将其中一人击毙的视频刷爆了朋友圈。

据英国《每日邮报》消息，当地时间16日凌晨4点左右，位于亚特兰大市圭奈特郡（Gwinnett County）的一处民宅发生激烈枪战，一名华裔女性持枪激战三名入室盗窃的劫匪，并将其中一人击毙。该女子勇斗劫匪的新闻在当地引发了巨大反响。

据WSB提供的监控录像显示，当天凌晨，三名持枪歹徒破门而入，私闯一处民宅，四处搜寻钱财。这时，一名身穿睡衣的女子拿着手枪从里屋冲了出来，一边向歹徒开枪一边用手机报警，双方发生激烈交火。三名歹徒抱头鼠窜，混乱之中一人慌不择路，撞破玻璃门，一名穿帽衫的男子中弹。歹徒落荒而逃后，女子还小心翼翼地站到门口观察，冷静地补上一枪后关上门。

这名开枪女子叫陈凤珠，原籍福州，在美国乔治亚州圭奈特郡经营一水产店。据她讲述，三名持枪匪徒闯入她的住宅，先在前面屋子遇到墨裔帮工，帮工大喊："No money，no money"，陈凤珠被惊醒后，拨打911，但无人接听。情急之下，她拿着手枪就冲了出去，她说，"我不冲出去，他们也会冲进来的。"踏出房门的一刻，她看到了对方几人都拿着枪，两边对峙起来。她先发制人，第一时间对着他们猛烈开火。对方三人也开枪反击，但气势完全被碾轧。

警察赶到现场后，发现受伤男子在逃出后不久就因伤势过重当场死亡。另外两名嫌犯驾车逃逸，尚未落网。



说一口普通话的陈凤珠接受采访时说，其实自己到现在还是心有余悸，由于周围有很多做生意的华人朋友遭抢，而且歹徒认为华人商家的钱，都放在"老板娘"的皮包中，"老板娘"成了歹徒眼中的"肥羊"，所以她丈夫一个月前买了一把手枪给她自卫，没想到这么快就用上了。太牛了，要知道，激烈的枪战之前，她只在射击场练习过一次射击。的确，陈凤珠说，她将抢匪赶出屋子后，才接到911打来的电话。警察大概10分钟后才抵达。

网上有一段话说：如果华裔都能用枪武装自己，这些歹徒必不敢轻易招惹华裔。警方强调，陈凤珠的行为是对自己的人身和财产安全进行正当防卫，因此警方不会对她提出指控。还有在美国的法律人士说："当屋主在自己家遭遇生命威胁的时候，他们有权利保护自己的家，而且完全合法"。

这个案件不寻常之处在于，整个案件的过程，居然被安装的各个摄像头记录了下来。被上传至视频网站后，点击量高达上百万。很多人以此为例，呼吁华人不做"软柿子"，要勇敢防卫，才能不被这些歹徒当成标靶。