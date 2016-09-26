伊斯兰世界无法建立民主制度的观点错得离谱--伊德里索夫

哈通社阿斯塔纳9月26日电 （记者马尔兰•吉耶姆拜）将伊斯兰与民主制度对立起来的观点，是完全错误的。

在26日于首都举行的主题为"创新、技术和教育"的阿斯塔纳议会间论坛上，哈萨克斯坦外交部长叶尔兰•伊德里索夫作出上述表示。



"伊斯兰世界在科学技术、创新能力和媒体发展水平上，与西方世界存在着巨大的差距，这一点没有任何人能够否认。而这些领域的发展水平，恰恰同一个国家的社会稳定、经济增长以及国民生活水平息息相关。"伊德里索夫说。



伊德里索夫称，曾经有一个时期，伊斯兰世界的发展光辉灿烂，为人类文明贡献出了诸如阿尔法拉比、阿布•阿里•因•希纳、花拉子米等无数学者，推动人类科学技术的发展。



"我们认为，将伊斯兰同反民主制度、阻碍经济、文化发展画上等号的行为，是完全错误的。哈萨克斯坦彻彻底底的反对这种观点，并始终愿意在伊斯兰的发展和革新的道路上贡献自己的力量。"伊德里索夫说。



伊德里索夫强调，伊斯兰世界如今正陷入无与伦比的危机当中。



"引发这种危机的因素非常的多，但其根源仍然来自伊斯兰世界，即全体‘乌玛'本身。不合理的政府管理行为、混乱的政治制度体系、过低的人类发展指标指数、匮乏的投资吸引力、落后的社会保障制度、不完善的教育和医疗能力，以及其他多种因素，共同造就了当前这种局面。"伊德里索夫说。（编译：木合塔尔·木拉提）