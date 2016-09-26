  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز

    • 国际

    事件

    哈萨克斯坦

    政治

    分析
    经济
    关于我们
  • 关于我们
  • 广告
  • 图片网站
  • 标签
  • 联系方式
  • 合作伙伴
  • 网站导航
    •

    韩国歌星秀哈萨克语视频刷爆哈萨克斯坦社交平台

    16:48, 26 9月 2016
    Photo: None
    哈通社阿斯塔纳9月26日电 韩国当红女子偶像团体Dal Shabet歌手秀彬近日在其个人INS上上传的一段哈萨克语视频，爆红哈萨克斯坦网络，成为了网民们热议的话题。

    据悉，该视频是秀彬在哈萨克斯坦举行的一场演出结束后录制的。

    秀彬在其个人INS账号上上传了这段自拍视频，并附言称："再见哈萨克斯坦，我永远都不会忘记你。"

    在这段半分钟的自拍视频当中，秀彬用不太熟练的哈萨克语说："你好阿斯塔纳，我叫秀彬，很高兴能够认识大家，大家很美很漂亮，谢谢。"

    秀彬的这段视频很快刷爆了哈萨克斯坦互联网社交平台，各个平台和网站的转载和播放量几乎以指数倍猛增。

    许多网民都在视频下方留言，对秀彬不乏溢美之词。

    "感谢美人留美言"、"感谢你，你的哈萨克语很棒"、"好棒"等等回复也几乎刷爆了秀彬的INS留言区。



    经常关注韩流娱乐的外媒asianjunkie.com对此评论称："K-pop明星讲英文、日文或者中文，已经不是什么令人惊讶的事情了，但说哈萨克文，这恐怕是有史以来的第一次。"

    Dal Shabet（朝鲜语：달샤벳）是Happy Face娱乐在2011年推出的女子团体，现任成员包括世理、雅英、优熙和秀彬。

    据悉，这段刷爆哈萨克斯坦网络的视频，很可能是秀彬在哈出席"2016 FEEL KOREA CONCERT in 哈萨克斯坦"期间拍摄的。该活动旨在向哈萨克斯坦宣传韩流文化。（编译：木合塔尔·木拉提）

    See you #Kazakhstan ♡ I will never forget you!

    dalsooobin（@수빈 sooobin 秀彬👇）发的视频 · 2016-09-24，17:55 PDT

    标签:
    哈萨克斯坦 大众媒体 娱乐 媒体 黄金储备
    Сейчас читают
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!