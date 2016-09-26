阿斯塔纳市长：首都路权分配顺序首先是行人 最后是社会车辆

哈通社阿斯塔纳9月26日电 阿斯塔纳市市长阿斯耶特•伊谢克舍夫26日在首都城市公共交通发展工作会议上表示，首都将多措并举优先发展公交。

伊谢克舍夫说："我们决心将阿斯塔纳建成一个交通便捷、和谐宜居、富有活力、具有文化内涵的大都市，为此需要作出巨大努力，如：改善城市基础设施、建成功能完善、机制合理的住宅小区服务体系、引进新的技术、 推动智慧城市建设等等。目前市政府已制定首都近期基础设施建设改造方案和发展计划。"

伊谢克舍夫说，阿斯塔纳市人口已突破百万大关，机动车辆迅猛增加，城市汽车保有量已达到50万辆（含国境车辆）。阿斯塔纳市目前共有城市交通道路952条，长度超过950公里。



他说："阿斯塔纳市人口的增长和乘坐公交车出行人数的上升，给首都公共交通带来了巨大压力，并导致堵车现象频频发生。"



伊谢克舍夫强调指出，"公交优先"是世界许多大都市普遍认同并实行的一条原则。阿斯塔纳城市交通的发展目标是优先发展公共交通，即优先发展快捷、便利的公交工具与通道，使市民的出行更加便利。城市路权分配顺序是行人、自行车、公交车、最后才是社会车辆。（编译：金桥）

