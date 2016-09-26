哈通社阿拉木图9月26日电 据哈萨克电影总公司消息，为期5天的第三届丝绸之路国际电影节23日在中国西安闭幕。本届国际电影节以"发展中的电影，多样性的文化"为主题。

电影节期间，哈中两国电影人就两国合拍电影和电影发行战略等议题举行了圆桌会议，哈萨克电影总公司与中国西部电影集团签署合作备忘录。

哈萨克电影总公司副总裁塞里克•居班迪科夫说："与中方签署合作备忘录对国产电影的长远发展意义重大，也是国产电影产业向国际交流与合作迈出的重要一步。作为世界电影大国，中国在全球电影市场上占据重要位置，对哈萨克斯坦而言，中国是一个合作进行电影创作的重要伙伴。两国导演、制片人通过座谈会交流各自的优势与经验，这种交流非常重要。"



据悉，电影节期间有320部影片展映，举办了多场剧组见面会、首映礼等。数场电影论坛举办，邀请了来自包括哈萨克斯坦在内的22个国家的著名电影人和知名专家学者等。

中国西部电影集团成立于1958年。西部电影集团是中国电影产业布局的四大集团之一，是以生产故事片为主的电影企业，影片出口量中国第一。总共获得国内外奖项300多项，出口影片80多部，占中国大陆出口国的所有电影总量的1/4多。（编译：金桥）