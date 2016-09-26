印巴冲突再升级 专家警告可能引发核战

上周日，4名武装分子袭击印控克什米尔地区一个印军基地导致18名印度士兵死亡。印度迅速将矛头指向邻国巴基斯坦，指控武装分子背后有巴基斯坦的支持。

印度次大陆战略问题专家、《一个世纪以来的动乱：印巴困境》一书的作者斯蒂芬·科恩（Stephen P.Cohen）警告称，这起袭击事件导致印巴两国冲突升级，可能会引发核战争。

"战争是可能发生的，这将对两国产生灾难性的影响。"

《纽约时报》称，自两国实现独立以来，印度和巴基斯坦在克什米尔地区持续了近70年的夙仇。为了争夺控制权，印巴之间曾爆发两场战争。

直到2010年，克什米尔地区暂时出现了一段搁置争议的时期。游客重新出现在了该地区，参加民主选举的人数大幅增加。印度最北部的查谟（Jammu）和克什米尔前首席部长奥马尔·阿卜杜拉（Omar Abdullah）说，"印度政府一度相信过去几十年的动乱也许就这样结束了。"

但是，这一想法显然是一个错误。在过去两年里，印控克什米尔地区的动乱不断。一些发生在年轻人与印度安全部队之间的小争议经常很快就会引来大规模抗议人群。

最近一次的抗议发生在今年7月8日，印度警察在克什米尔南部一座村庄打死反政府武装"真主穆斯林游击队"的指挥官布尔汗·瓦尼（Burhan Wani），引发了连日来的警民冲突。最后造成至少23人死亡，另有超过300人受伤。

周日袭击事件发生后，印控克什米尔地区再次陷入危机，政府实施大规模宵禁和停工，导致附近的学校、办公室和市场全部关闭。

印度国内的民众不断向莫迪施压，希望他能够采取某种形式的军事行动来惩罚巴基斯坦对军事基地的袭击。

因此，当前印度总理莫迪面临的棘手问题是能否缓和克什米尔地区的危机。此前，他曾誓言要实现印度经济的复兴。现在看来，他首先需要解决的是地区和平问题。

《时代》杂志认为，印度总理莫迪在民众面前必须表现强硬。再加上，他正是因为指控前任政府在对待恐怖主义和巴基斯坦问题上过于软弱而赢得了选举。所以，莫迪政府必须采取比以往更加强硬的立场，才能保证在即将到来的省级选举以及几年后的下届全国选举前继续得到其支持者的支持。

而巴基斯坦方面的态度同样强硬。周一，巴基斯坦新闻总理及军方总参谋长夏里夫（Raheel Sharif）在一次新闻发布会上表示，巴基斯坦注意到印度充满敌意的描述，巴基斯坦军方已经做好了全力准备回应可能发生的任何直接或间接的威胁。

周三，在联合国大会召开前，巴基斯坦总理那瓦兹·谢里夫（Nawaz Sharif）说："不解决克什米尔争议，印度和巴基斯坦之间不可能实现和平。"

据界面新闻此前报道，1947年印度和巴基斯坦为争夺克什米尔主权发生战争，两年后确立停火线，至此克什米尔南北分裂，但两国均宣称对克什米尔全境拥有主权。

整个克什米尔地区生活着约1100万人，印控克什米尔以穆斯林人口为主，部分民兵组织拿起武器要求独立或者并入巴基斯坦。

在过去的27年里，有7万人被杀，8000人失踪，数万人被指控参与反国家活动。驻扎在这里的印度军事力量达50万人，一名高级军官最近透露，由于叛乱组织受到强大的公众支持，克什米尔的打击反叛行动越来越困难。