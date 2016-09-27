美国大选首场辩论登场 希拉里特朗普正面交锋

美国当地时间26日晚上9点，美国将举行大选首场电视辩论，民主党总统候选人希拉里和共和党总统候选人特朗普将展开正面交锋。

首次电视辩论共设三个议题：美国的繁荣，美国的未来方向和国家安全问题。辩论第一环节关于如何引导美国走向繁荣，中心为就业问题。

希拉里在回答就业问题时强调了小企业的重要性。

希拉里：我们必须建立一种适用于所有人的经济形态，它不能只适于那些位于顶端的人。这就意味着，我们需要新的工作，好的工作。

希拉里称，她将提高最低工资以及"保证"妇女的同工同酬。

特朗普关于就业问题强调必须与国际企业重新谈判，阻止工作岗位和投资从美国转移至新兴发展中国家，比如中国。

特朗普：我会将公司汇率从35%减少至15%。

特朗普称，必须以向跨国企业征税的方式阻止它们离开美国，阻止美国公民的工作"被偷走"。

希拉里对特朗普的税收计划发起"攻击"，称特朗普的税收计划会导致损失350万个工作岗位。

特朗普在辩论现场直接质疑希拉里并没有增加美国就业的具体方案，并且暗示她作为国务卿无作为。

希拉里和特朗普就北美自由贸易协议爆发激烈辩论。

希拉里谈到就业增长：在90年代，我的丈夫在这方面（就业增长）做的非常出色，所以我非常清楚如何做到真正的增加新就业机会。

辩论转入下一环节：美国的方向。主持人提问候选人将如何解决美国种族歧视问题。

特朗普又开始频繁动用他的那个无敌句式，"我如何如何，而他们那些传统政客如何如何"。看起来，针对希拉里，特朗普今晚继续使用自己以往的策略，把对手描绘成最招选民厌倦的典型政客，而把自己标榜成华盛顿"局外人"。他抨击希拉里这种政客只会说、不会做。

特朗普提到，芝加哥自年初起发生了数起枪击事件，致使数千人死亡，他表示必须从发起袭击的这些人手中把枪夺走。他呼吁政客必须有所作为，并指责现在的政治家们因为害怕而不敢采取行动。

从初选阶段，特朗普就让人见识了他给对手贴标签的能力，颇具杀伤力。令人意外的是，特朗普的策略按理说应该很好猜，但目前来看希拉里团队在应对被对手"贴标签"方面准备不充分。好不容易轮到对手的软肋，提到特朗普不肯公布税收情况的话题，希拉里居然连用了几个"或许"开头的句式，攻击力不足。新闻中心不少人叹气，或许都觉得希拉里错失了机会。

希拉里称，特朗普为美国的黑人社区描绘了一幅黯淡的图景。她强调，各种族的美国人都认真工作，应该为此骄傲。

希拉里称，特朗普曾表示气候变化是中国制造的一个"骗局"。特朗普则当场表示否认。

希拉里：我们必须解决枪支暴力所带来的困扰。

希拉里承认，种族问题对美国而言仍然是一个重大挑战。但她也表示，每个美国公民都应该被法律尊重，也应该守法。

特朗普：美国有众多的非法帮派团伙，我们必须恢复法律和秩序。

希拉里：我认为隐形歧视是所有人的问题，并不只是警察。

特朗普再次偏题，在讨论种族问题环节指责希拉里既不能挽回美国正在流失的工作岗位，也无法创造新的工作岗位。

希拉里指责特朗普在种族问题上有着长期不良历史，并称特朗普在1973年开启职业生涯，因种族歧视曾被司法部起诉。

辩论转入第三个环节：美国国家安全。主持人就信息网络安全向两位候选人提问。

希拉里：我认为特朗普准备这场辩论只是为了批评我，而我是为了成为总统。

希拉里强调了俄国对美国信息安全造成的威胁。

希拉里：网络安全将是下任总统所面临的最大的挑战之一。

希拉里称，我们必须和我们的盟友联合起来打击ISIS，比如处在第一线的穆斯林们。而特朗普却只顾着打击他们。

希拉里：我们必须击败ISIS，我们必须尽我们所能来干扰他们的网上宣传工作。

特朗普称，奥巴马和希拉里决定从伊拉克撤军的方式给当地留下了无人监管的真空地带。

希拉里：当我们需要与穆斯林国家以及美国的穆斯林社区合作配合的时候，特朗普却在侮辱穆斯林。

希拉里指责特朗普支持伊拉克入侵，并称这是一个已被多次证实的事实。特朗普则回击称关于他支持伊拉克的想法是无稽之谈，他的性情和判断力都要好于希拉里。

据媒体统计：特朗普在美国大选首场辩论前26分钟内一共打断希拉里讲话25次。

双方就核问题发表观点。希拉里称，特朗普应该给出解决方案，但他从不告诉人们他准备怎么做，这说明他或许根本没有一个解决方案。

主持人的最后一个提问：你们中有一人不会赢得选举。你们将如何接受竞选结果？希拉里和特朗普都表示当然会支持选举的结果。

特朗普称，希拉里没有耐力和精力去担任总统。

首次电视辩论就此结束。下一次将于10月9日举行。