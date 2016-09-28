俄央行副行长：俄罗斯需要三到五年才能恢复稳健的银行体系

俄罗斯央行副总裁Vasily Pozdyshev表示，俄罗斯需要三到五年的时间，才能建立一个运行稳健、资本充足，同时没有犯罪活动和财务造假的银行系统。

"银行业的恢复及结构性重组还需要三至五年的时间，"负责银行业监管的Pozdyshev在接受路透专访时说。



"我们称其为银行业的恢复，一些人称其为整顿，"Pozdyshev说，"弄虚作假的银行正在被清理出市场。"



他说，鉴于当前的经济危机，央行并未加速吊销银行牌照。



俄罗斯银行业由国有银行和大型私人银行集团主导。该国银行业的资产规模为81万亿(兆)卢布(1.25万亿美元)，其中最大的六家银行占到69%。



Pozdyshev说，为了服务经济，银行系统应该有三个银行层级：系统重要性银行、联邦或综合银行及地区性银行。



"现在有些矛盾的是，对于我们的银行业而言，大客户太大，小企业又太小，"他说。



他还说，虽然数据显示，银行业贷款每月增加0.2-0.3%，但贷款的恢复将是"非常谨慎的"。他认为明年的信贷增幅在5-6%。



Pozdyshev说，俄罗斯央行将密切监控消费者信贷，如果该领域的贷款增长过快，央行将采取"宏观审慎措施"。消费者信贷在8月开始

增长。



Pozdyshev还说，他预计明年银行业获利将在7,000-8,000亿卢布左右，接近或略高于今年水平。（来源：路透社）