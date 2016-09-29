六国向联大提交旨在启动禁核公约谈判议案

哈通社阿斯塔纳9月29日电 据日媒报道，力争制定《禁止核武器公约》的奥地利等6个非拥核国已联合提交了旨在2017年启动制定谈判的联合国大会议案。

报道称，下周开始的联合国大会第一委员会(裁军及国际安全委员会)预计将讨论该问题。美国已明确表示，对要求启动多边谈判的任何议案都持反对态度。

日媒指出，推进派的非拥核国与表示反对的拥核国之间的对立或将激化。唯一被核武器轰炸但现在处于美国"核保护伞"下的日本还未对该公约明确表态。

据悉，议案共有3页，以所有核武器的使用都会带来人道层面的毁灭性结果为由，强调为实现"无核武世界"而"制定规定禁核的具有法律约束力的文件"很重要，要求2017年召开联合国会议，启动以废核为目标的文件制定谈判。

议案提出要在纽约举行相关会议，采用少数服从多数等联合国大会规则，但没有提及公约制定的期限等。另外，议案还表示非政府组织(NGO)等国际组织及市民社会也应参加。

据相关人士透露，六国还包括巴西、墨西哥、南非、尼日利亚、爱尔兰。

议案将在第一委员会审议后付诸表决，若能获得通过将被提交给12月的联合国大会全体会议。

有关禁核问题，在日内瓦举行的核裁军相关联合国工作组8月以多数赞成通过一份报告，向联合国大会建议在2017年启动谈判。日本投了弃权票。