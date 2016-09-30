俄罗斯试射两枚“布拉瓦”洲际弹道导弹

哈通社阿斯塔纳9月30日电 俄罗斯国防部新闻局27日通报说，俄罗斯"北风之神"级战略核潜艇"尤里·多尔戈鲁基"号当天从白海海域发射了两枚"布拉瓦"洲际弹道导弹。

俄国防部说，这两枚导弹成功从水下发射升空，按既定轨道飞行。其中，第一枚导弹完成了整个弹道飞行，并成功摧毁了俄远东堪察加半岛库拉靶场的预定目标；第二枚导弹在完成计划中的第一阶段飞行后成功自毁。

"北风之神"是俄罗斯最新型战略核潜艇，是俄海上战略核威慑的中坚力量。"布拉瓦"洲际弹道导弹是俄罗斯专门为"北风之神"级战略核潜艇研制的，可携带6至10个高超音速分导核弹头。



但也有报道称，此次发射的第二枚导弹自毁并不在试射计划之内。

"布拉瓦"弹道导弹共进行了21次试射，其中8次出现了事故。

上一次"布拉瓦"发射失败是在2013年9月6日。当时"亚历山大·涅夫斯基"号核潜艇发射一枚"布拉瓦"弹道导弹，但在飞行的第二分钟潜艇操作系统发生故障。此后国防部长谢尔盖·绍伊古中止了后续的五次测试。



据《生意人报》了解，由海军司令维克托·契尔柯夫上将挂帅的国家委员会调查了事故原因，结论可能是生产环节不合格导致发射失败。（编辑：木合塔尔·木拉提）