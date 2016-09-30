韩国公布萨德反导弹系统最终部署地点

哈通社阿斯塔纳9月30日电 据BBC消息，韩国媒体报道称，该国得出结论，庆尚北道星周高尔夫球场最适合部署萨德系统。

韩联社援引国防部人士的话说，当天上午，国防部向星州郡郡守金恒坤及星州郡议会议长等进行说明，称根据评测结果，确定星州高尔夫球场是最佳部署地，决定在此部署萨德。

今年7月，韩国政府宣布在星州郡星山炮台部署萨德系统，此消息引发了星州居民也曾举行大规模抗议行动。

迫于压力，韩国国防部于8月末表示将重新考虑萨德系统部署地点。除星州炮台外，将新增星州郡内其他三处部署萨德统的候选地。

新部署地--星州高尔夫球场距离星州郡郡政府大楼以北18公里，海拔680米，周围居民稀少，可减少萨德雷达电磁波引发的争议。

星州高尔夫球场内道路等基础设施完备，面积也比星山炮台大，更有利于部署雷达及导弹发射设备等。

对于改变萨德部署地，也有舆论批评军方办事不周，在重要的国家安全决策上朝令夕改、加重混乱，并损害透明性和信任度。

另外，由于在星州高尔夫球场部署的萨德系统的雷达将会朝向金泉市方向，金泉市民众对此表达强烈不满，已多次举行反对在朝鲜半岛部署萨德的烛光集会。

韩联社表示，该国国防部将与拥有高尔夫球场产权的乐天集团展开购地谈判。



中方反对

朝鲜在今年初进行核试验和导弹试射，引起东北亚局势紧张。美国和韩国有意部署萨德反导弹系统，对朝鲜的高空导弹进行拦截。

美国国防部长卡特3月表示，美国已经和韩国就部署反导弹系统进行磋商，并在原则上与韩国达成了协议。

然而中国政府一直认为萨德反导弹系统的雷达波段将覆盖大片中国领土，对中国国家安全造成损害，因此强烈反对。

就在萨德最终选址前一天，中国国防部举行的例行记者会也再次对萨德问题答问。发言人杨宇军表示，中方已经多次就美韩决定在韩部署萨德反导系统表明了反对立场。

他说："我们将密切关注有关动向，并将考虑采取必要措施，维护国家战略安全和地区战略平衡。需要强调的是，中国人说话是算数的。"

中国国家主席习近平3月在华盛顿与美国总统奥巴马双边会谈时也批评，美国在韩国部署萨德反导弹系统"损人不利己"。习近平9月在杭州G20峰会期间对韩国总统朴槿惠表示，若萨德问题处理不当，将不利于地区的战略稳定，也将加剧纷争。

俄罗斯方面对美韩的这一部署也多次表示反对。

尽管如此，美国方面坚持认为萨德导弹防御系统的部署计划不可妥协。