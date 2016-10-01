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    哈萨克斯坦学生创意视频庆祝教师节

    11:34, 01 10月 2016
    Photo: None
    哈通社阿斯塔纳10月1日电 每年10月的第一个星期日，是哈萨克斯坦的教师节。

    奇姆肯特市哈萨克-土耳其学校的学生们拍摄了一段视频并分享到网络上，希望能够通过这种方式，向辛勤的教师们致以节日的祝贺。

    视频中，身着统一制服的学生们高呼："亲爱的老师，祝您节日快乐！"并通过列队组合方式，拼写出"我们爱您！"的字样。

    该视频在网络上得到了网民们的热评，网友们对孩子们与众不同的创意祝贺方式，以及对教师的尊敬表示了欣赏和赞扬。（编译：木合塔尔·木拉提）

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    @（iloveshymkent）发的照片 · 2016-09-30，9:13 PDT

    标签:
    文化 哈萨克斯坦 社会 大众媒体 黄金储备
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