欧盟各国就尽快批准《巴黎协定》达成一致

哈通社阿斯塔纳10月1日电 据新华社9月30日消息，欧盟28国的环境部长9月30日在布鲁塞尔召开会议，就尽快批准《巴黎协定》达成一致。

欧盟委员会主席容克当天发表声明，对欧盟成员国决定批准这一历史上首个具有普遍约束力的气候变化协定表示欢迎。



欧洲议会将于下周对《巴黎协定》进行表决，表决通过后，欧洲理事会将正式批准该协定。据悉，这是欧盟为能够顺利参加今年11月在摩洛哥马拉喀什举行的第22届联合国气候变化大会做准备。



按规定，《巴黎协定》将在至少55个《联合国气候变化框架公约》缔约方（其温室气体排放量占全球总排放量至少约55%）交存批准、接受、核准或加入文书之日后第30天起生效。目前，已有61个国家批准该协定，但这些国家的碳排放量仅占全球总排放量的48%。随着欧盟的批准，将加快《巴黎协定》生效。



去年12月，《联合国气候变化框架公约》近200个缔约方在巴黎气候变化大会上达成《巴黎协定》，这是公约下继《京都议定书》后第二份有法律约束力的气候协议，为2020年后全球应对气候变化行动作出了安排。今年4月22日，《巴黎协定》在联合国总部开放签署，当天就有175个缔约方签署这一协定。