我国脑瘫患儿家庭在华遭遇医疗欺诈事件引起中国媒体广泛关注

哈通社阿斯塔纳10月7日电 近期，北京“黎明医院”（音译）涉嫌欺诈哈萨克斯坦13个脑瘫患儿家庭，骗取近20万美元治疗费用一事，引起中国主流网络媒体的广泛关注。

中国最大的两个网络资讯平台“搜狐”和“腾讯”，转载了本社对这一事件的报道，但在报道中隐去了涉事医院和相关主治医生的名称及姓名。







而中国著名的报纸《环球时报》则通过其微信平台对这一新闻进行了报道，并将其同曾震动中国网络的少年魏泽西死亡事件相联系。



魏泽西是一名罹患癌症的中国大学生，在治疗期间，被相似的“莆田系”医院欺骗，耽误了治疗时机而最终因病重而去世。



其经历一度震惊中国舆论界，并导致了对中国互联网巨头百度和“莆田系”医院的口诛笔伐。



相关报道引起了中国网民的热议，截止发稿前，搜狐网的报道下已有2448人参与评论，腾讯网报道下方的评论则超过了1万条。



在中国最大的互联网社交媒体微博上，中国发行量最大的新闻杂志《看天下》的官方微博也对这一新闻进行了转载，其微博截止发稿已有接近8000多次转发和5000条评论。



绝大多数中国网民的评论，均对相关涉案医院的行为极为不满，支持哈萨克斯坦患者家庭通过合法手段维护自身权益。



更有网友认为，此事或将成为打击“莆田系”的契机。







据悉，在此前一周，相关文章曾在中国网络上被删除和禁止发布，网民怀疑系涉事医院对相关网络媒体的“公关”所致。



目前相关患者家属及其律师正在准备将于本月下旬的北京之行，据律师透露，“黎明医院”方面已经承诺将对家属进行赔偿。



本社将对继续关注该事件的进展情况。（编辑：木合塔尔·木拉提）



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