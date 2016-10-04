纳扎尔巴耶夫总统与俄罗斯总统普京举行会谈

哈通社阿斯塔纳10月4日电 4日，纳扎尔巴耶夫在总统府会见前来出席第13届哈萨克斯坦-俄罗斯区域经济合作论坛的俄罗斯总统普京并举行双边会谈。

纳扎尔巴耶夫首先对统一俄罗斯党在俄罗斯国家杜马选举中获胜向普京表示祝贺，并表示，这是哈俄两国元首本年度第8次会晤。



纳扎尔巴耶夫说："统一俄罗斯党的获胜是俄罗斯的胜利，是俄罗斯维持稳定的需要，同时也是您的胜利，更是目前复杂形势的迫切需要。同时，充分体现了您所推行的国家各项政策的正确性。"



纳扎尔巴耶夫表示，第13届哈俄区域经济合作论坛是一届重要的论坛。哈俄两国900余名经贸界人士汇集论坛。论坛期间两国预计将签署总价值270亿美元的40项经贸合作协议。



普京表示，俄哈关系具有重要的战略意义，但受一些客观形势变化的影响，有时也会出现一些波折。



普京说："受这些客观形势变化影响，有时两国不得不对相关经贸政策进行一些小的调整，因此，我们必须应对这些问题，共同寻找解决问题的最佳途径，以便最大限度降低它们给两国经贸关系带来的影响。"



普京说，俄罗斯方面共派出400名商贸界人士出席本届俄哈区域经济合作论坛。

第13届哈俄区域经济合作论坛4日上午在阿斯塔纳独立宫举行。在论坛框架下举办的"哈萨克斯坦-俄罗斯旅游发展研讨会"为论坛拉开序幕。（编译：金桥）